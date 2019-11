Teatro Cortese, la stagione artistica 2019/2020 si apre con Benedetto Casillo

Sabato 23 novembre 2019 alle ore 11.30 incontro con la stampa per la presentazione della nuova stagione artistica 2019/2020 del Teatro Cortese e degli artisti in cartellone: Benedetto Casillo, Adele Pandolfi, Gino Curcione, Antonella Morea, Lalla Esposito, Massimo Masiello, Peppe Celentano, Gabriella Cerino, Olga De Maio, Luca Lupoli, Rosaria De Cicco, Ernesto Lama

Saranno anche annunciate tutte le attività organizzate dal teatro e le rassegne che affiancheranno il cartellone in abbonamento tra cui “Non solo Jazz”; “Napoli Underground”; “World & Folk Music”; “Tradizione e Innovazione” ; “Grandi Interpreti”; “Incontri a Teatro”

Seguiranno nel pomeriggio e in serata, a continuazione di un interessante e divertente OPEN DAY:

-alle ore 19.30

il taglio del nastro ufficiale inaugurale del nuovo spazio

la presentazione di tutti i protagonisti e artefici della nuova avventura teatrale

-alle ore 21.00 l'anteprima del primo spettacolo in cartellone

di e con

BENEDETTO CASILLO

“Da Scarpetta a De Crescenzo”



TEATRO CORTESE

Nata grazie all'impegno dell'Associazione Ente A.R.T.I. -Teatro e Musica con la direzione organizzativa di Anna Sciotti e Rita Paolino e la direzione artistica di Giuseppe Giorgio, la nascente struttura teatrale intende porsi per la zona dei Colli Aminei e per la restante città, come un punto di riferimento artistico e come uno spazio capace di fare respirare l'arte dello spettacolo a 360 gradi. Tante le iniziative in programma che affiancheranno il cartellone 2019/2020 in abbonamento con artisti come Benedetto Casillo, Adele Pandolfi, Gino Curcione, Antonella Morea, Lalla Esposito, Massimo Masiello, Peppe Celentano, Gabriella Cerino, Olga De Maio, Luca Lupoli, Rosaria De Cicco ed Ernesto Lama. Al Teatro Cortese sono in calendario anche tante altre rassegne tra cui “Non solo Jazz” diretta da Enzo De Falco; “Napoli Underground- la Musica in Teatro” con l'organizzazione di Andrea Bonetti e Reika Hinch; “World & Folk Music” proposta dall'Associazione “Nu' Tracks” di Stefano Scopino e Anna Evangelista; “Tradizione e Innovazione”, una rassegna dedicata al Teatro di Ricerca e di scrittura innovativa, presentata da Enzo D'Aniello; i “Grandi Interpreti”, percorso biografico, canoro e teatrale dedicato ai grandi protagonisti della canzone napoletana diretto dal consulente musicale dell'Associazione Ente A.R.T.I- e storico, Antonio Sciotti e “Incontri a Teatro” presentato dall'Associazione A.R.T.I. con appuntamenti teatrali di arti varie, testi inediti, sperimentazioni, spettacoli di improvvisazione teatrale e di interazione con il pubblico. Grazie ai tanti appuntamenti con una serie di artisti di provata esperienza e alla creazione di alcuni corsi di avviamento al teatro, alla musica e alla scrittura teatrale, il Teatro Cortese, apre le sue porte alle emozioni e all'impegno per un teatro sinonimo di crescita culturale e sociale nel nome di una Napoli moderna ma dal cuore antico.