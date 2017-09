"Il Teatro cerca Casa": anteprima di stagione dedicata alla musica con Viviana&Serena

Dopo la pausa estiva, riprende la rassegna di teatro in appartamento diretta da Manlio Santanelli, Il Teatro cerca Casa, con un'anteprima di stagione dedicata alla musica. Domenica 10 settembre, alle ore 18.30, sul palcoscenico domestico di Portici, va in scena il duo 'EbbaneSiS, costituito da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Le due voci femminili presentano il concerto Serenvivity, che si rifà al termine inglese Serendipity, serendipità, neologismo poco usato nella lingua italiana che indica «l’attitudine a fare scoperte fortunate ed impreviste; la capacità di cogliere ed interpretare correttamente un fatto rilevante che si presenti in modo inatteso e casuale». Questo nuovo progetto artistico, pensato e realizzato in connessione con la modernità dei tempi e soprattutto grazie al potere di diffuzione del web, guarda alla rete della tradizione col desiderio di trovare nuove imprevedibili strade musicali.



'EbbaneSiS, diventato in pochi mesi un fenomeno del web, nasce a giugno del 2017, quando le voci di Viviana Cangiano e Serena Pisa, per caso, trovano una magica connessione musicale e artistica (per scoprire di più, visita la pagina Facebook di Viviana&Serena), che permette alle due artiste di rivisitare l'antico patrimonio musicale partenopeo – soprattutto quello precedente agli inizi del '900 – in forme inedite, attraverso originali arrangiamenti.

«La vita è fatta di incontri – raccontano le due cantanti – che determinano dei percorsi a volte unici e inaspettati. Tutto nasce dal caso, durante una prova, dietro le quinte, oppure in auto tornando a casa dopo un concerto. Scoprire che un brano può essere in perfetta armonia con un qualunque genere musicale o addirittura con un altro brano». Il duo ‘EbbaneSiS si costituisce così dall'incontro di due voci, talvolta accompagnate da una chitarra, che hanno l’obiettivo di produrre emozioni nell’animo unite da una forte motivazione: scoprire qualcosa di inatteso e importante, che non ha nulla a che vedere con quanto ci si proponeva o si pensava di trovare all'inizio del percorso.



Per assistere allo spettacolo, è necessaria la prenotazione, chiamando al 3343347090 - 081 578 24 60, oppure compilando il format sul sito http://www.ilteatrocercacasa.it/prenotazioni-e-contatti/. A chi prenota verrà fornito l’indirizzo del padrone di casa che ospita lo spettacolo.