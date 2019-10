Il Teatro cerca Casa, nel Salotto Santanelli in scena "Una Notte con le Stelle e con Te"

Lunedì 7 ottobre ore 18, Il Teatro cerca Casa alza il sipario sulla nuova stagione di teatro e musica, partendo dal salotto principe della rassegna, quello di casa Santanelli al Vomero (via Sagrera, 23), dove sette anni fa il drammaturgo napoletano Manlio Santanelli ha inaugurato un nuovo modo di portare il pubblico a teatro. A dare il via alla rassegna sarà Maurizio Murano, che dopo il successo nella passata stagione del suo lavoro "Anch'io mi chiamo G", presenta "Una Notte con le Stelle e con Te", un varietà sul teatro, dove Murano, unico interprete in scena, spazierà dal Gastone di Petrolini al Vesti la giubba di Leoncavallo, ma ci sarà spazio anche per Shakespeare, Pasolini, Valentine, Roberto De Simone, Russo, De Filippo, Viviani, Patroni Griffi, Santanelli, García Lorca, che sono solo alcune delle stelle che illumineranno il cielo di questa notte.

"Una Notte con le Stelle e con Te" è uno spettacolo dove la contaminazione di generi e stili fa da struttura portante e dove il filo conduttore è unicamente il grande e travolgente amore per il teatro e per la musica. «Una Notte con le Stelle e con Te mi dà la possibilità di evocare e omaggiare i maestri che hanno acceso e alimentato la passione della mia vita per il teatro, alcuni dei quali ho avuto anche la fortuna di incontrare sul mio tragitto».

Per assistere agli spettacoli della rassegna organizzata da Livia Coletta e Ileana Bonadies, è necessaria la prenotazione chiamando al 3343347090 - 3470963808 - 081 5782460, oppure attraverso il sito www.ilteatrocercacasa.it. A chi prenota verrà svelato l’indirizzo del luogo che ospita lo spettacolo.