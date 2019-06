Teatro Bellini, tutti gli spettacoli della stagione 2019 - 2020

Una nuova stagione al Teatro Bellini di Napoli, che segna la continuità e la gioia di aprire le porte a un pubblico sempre più affezionato che cresce e abita quella che sempre più è per la città “la casa del teatro”.

Si apre con la nuova produzione, Le cinque rose di jennifer un omaggio a Annibale Ruccello - regia di Gabriele Russo, con Daniele Russo protagonista - primo titolo di una dedica ideale che prevede - al Piccolo Bellini - Notturno di donna con ospiti con Arturo Cirillo e Ferdinando con Gea Martire e Chiara Baffi.

Una stagione cucita da un filo rosso che lega nomi di attori, tra i più importanti del panorama nazionale a testi della drammaturgia internazionale. Il programma si compone come un tessuto, tra la Sala Grande e il Piccolo Bellini: una trama colorata che approfondisce i temi del contemporaneo, con un occhio ai classici e alle relazioni internazionali: Antigone di Sofocle; Dracula di Bram Stoker, regia di Sergio Rubini; Isa Danieli e Enrico Ianniello, madre e figlio in un testo, tra cinema e teatro, che viene dalla Spagna; il ritorno di Simone Cristicchi e di Carrozzeria Orfeo; Rumori fuori scena, regia di Valerio Binasco (anche a primavera con Arlecchino servitore di due padroni); Madre Courage e i suoi figli, con Maria Paiato che tornerà in un ruolo opposto ne Il nemico del popolo insieme a Massimo Popolizio; Filippo Timi e il suo Skianto; In nome del Padre di Mario Perrotta con Massimo Recalcati; Marino&Ferracane e il nuovo Il ciclo dell’atropo; Stranieri del grande Antonio Tarantino. A dicembre due appuntamenti internazionali tra poesia e energia: Dr. Nest di Familie Flöz e la danza visual e coinvolgente di Stomp.

L'attenzione alla scrittura contemporanea tocca autori giovani e premiati: Per il tuo bene di Pier Lorenzo Pisano (premio Tondelli 2018); Battuage di Vuccirìa teatro; Guerra Santa di Fabrizio Sinisi (premio Testori 2018); La resa dei conti di Michele Santeramo e due creazioni di Fabio Pisano (premio Hystrio 2019).

Il filo rosso dell’attualità si dipana dalla graphic novel con Kobane Calling on stage (tratto da Kobane Calling di ZEROCALCARE) fino alle porte della nota “casa chiusa dell’arte” con Dignità Autonome Di Prostituzione in una speciale edizione primaverile.

Una stagione sempre più metafora di una casa con stanze accoglienti e modi diversi e vivaci di “abitare il presente” con porte e finestre su storie e ritratti esemplari: Il sogno di Nietzsche; Muhammad Ali; Truman Capote; Hamletmachine, con Rino Di Martino.

Ai giovani attori della Bellini Teatro Factory, dedichiamo un progetto speciale, Take Four a cura di Gabriele Russo – a conclusione dell’ultimo anno di formazione.

I progetti speciali - dalle Lezioni di Storia (con la casa editrice Laterza), agli appuntamenti musicali, il tango e i libri - si incroceranno al calendario di danza dalla programmazione di rilievo internazionale.

PROGRAMMA

STAGIONE TEATRO BELLINI 2019-2020

- Dal 15 al 20 ottobre

LA CLASSE - Ritratto di Uno di noi

di Francesco Ferrara

con i giovani della Bellini Teatro Factory

regia Gabriele Russo

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Spettacolo fuori abbonamento

- Dal 25 ottobre al 10 novembre

LE CINQUE ROSE DI JENNIFER

di Annibale Ruccello

con Daniele Russo e un attore da definire

regia Gabriele Russo

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini



- Dal 12 al 17 novembre

RUMORI FUORI SCENA

di Michael Frayn

con (in o. a.) Francesca Agostini, Valerio Binasco, Fabrizio Contri, Andrea Di Casa, Giordana Faggiano, Elena Gigliotti, Milvia Marigliano, Nicola Pannelli, Ivan Zerbinati

regia Valerio Binasco

produzione Teatro Stabile Torino - Teatro Nazionale

con il sostegno di Fondazione CRT



- Dal 19 al 24 novembre

MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI

di Bertolt Brecht

traduzione di Roberto Menin

con Maria Paiato, Mauro Marino, Giovanni Ludeno, Andrea Paolotti, Roberto Pappalardo, Anna Rita Vitolo, Tito Vittori, Mario Autore, Ludovica D’Auria, Francesco Del Gaudio

musica Paul Dessau

drammaturgia musicale e regia Paolo Coletta

produzione Società per Attori e Teatro Metastasio di Prato

in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia

- Dal 26 novembre al 1 dicembre

SKIANTO

scritto, diretto e interpretato da Filippo Timi

coproduzione Teatro Franco Parenti, Teatro Stabile dell’Umbri

- Dal 6 al 15 dicembre

DR. NEST

di Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Mats Suethoff, Michael Vogel

con Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Mats Suethoff

regia Hajo Schüler

co-regia Michael Vogel

produzione Familie Flöz

in coproduzione con Theaterhaus Stuttgart, Stadttheater Wolfsburg e L'Odyssée Périgueux

e con il supporto di HKF Fondstransfabrik



- Dal 26 dicembre al 5 gennaio

STOMP

produzione Stomp Production e Glynis Henderson Productions

in collaborazIone con Terry Chegia

- Dal 7 al 12 gennaio

ANTIGONE

di Sofocle

traduzione e adattamento Laura Sicignano, Alessandra Vannucci

con Lucia Cammalleri, Egle Doria, Luca Iacono, Silvio Laviano, Sebastiano Lo Monaco, Simone Luglio, Franco Mirabella, Barbara Moselli, Pietro Pace

regia Laura Sicignano

produzione Teatro Stabile di Catania

- Dal 17 al 26 gennaio

DRACULA

da Bram Stoker

adattamento di Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini

con Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini

e con Lorenzo Lavia, Roberto Salemi, Geno Diana e un'attrice da definire

regia Sergio Rubini

produzione Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo



- Dal 28 gennaio al 2 febbraio

ATTI OSCENI - I tre processi di Oscar Wilde

di Moisés Kaufman

traduzione Lucio De Capitani

con Giovanni Franzoni, Riccardo Buffonini, Ciro Masella, Nicola Stravalaci, Giuseppe Lanino, Giusto Cucchiarini, Filippo Quezel, Edoardo Chiabolotti, Ludovico D’Agostino

regia Ferdinando Bruni e Francesco Frongia

produzione Teatro dell’Elfo



- Dall’11 al 16 febbraio

WHEN THE RAIN STOPS FALLING

di Andrew Bovell

traduzione Margherita Mauro

con Caterina Carpio, Marco Cavalcoli, Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Camilla Semino Favro, Francesco Villano

regia Lisa Ferlazzo Natoli

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Fondazione Teatro Due - con il sostegno di Ambasciata d’Australia e Qantas



- Dal 18 al 23 febbraio

ANIMALI DA BAR

drammaturgia Gabriele Di Luca

con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi

voce fuori campo Alessandro Haber

regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

in coproduzione con Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo



- Dal 3 all’8 marzo

KOBANE CALLING ON STAGE

tratto da Kobane calling di ZEROCALCARE

adattamento e regia Nicola Zavagli

con Luigi Biava, Fabio Cavalieri, Flavio Francucci, Francesco Giordano, Michele Lisi, Carlotta Mangione, Lorenzo Parrotto, Cristina Poccardi, Marcello Sbigoli

produzione Lucca Comics&Games, Teatri D’imbarco

in collaborazione con Bao Publishing

- Dal 10 al 15 marzo

UN NEMICO DEL POPOLO

di Henrik Ibsen

traduzione di Luigi Squarzina

con Massimo Popolizio e Maria Paiato

e con Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Martin Ilunga Chisimba, Maria Laila Fernandez, Paolo Musio, Michele Nani, Francesco Bolo Rossini, Dario Battaglia, Cosimo Frascella, Alessandro Minati, Duilio Paciello, Gabriele Zecchiaroli

regia Massimo Popolizio

produzione Teatro di Roma-Teatro Nazionale

- Dal 17 al 22 marzo

GIACOMINO E MAMMA'

tratto da Conversaciones con Mamà di Santiago Carlo Oves e Jordi Galceran

traduzione, adattamento, regia Enrico Ianniello

con Isa Danieli, Enrico Ianniello

produzione Teatri Uniti



- Dal 24 al 29 marzo

MANUALE DI VOLO PER UOMO

di Simone Cristicchi e Gabriele Ortensi con la collaborazione di Nicola Brunialti

con Simone Cristicchi

regia Antonio Calenda

produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo, CTB Centro Teatrale Bresciano



- Dal 31 marzo al 5 aprile

ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI

di Carlo Goldoni

con (in o.a.) Natalino Balasso, Fabrizio Contri, Michele Di Mauro, Lucio De Francesco, Denis Fasolo, Elena Gigliotti, Gianmaria Martini, Elisabetta Mazzullo, Ivan Zerbinati

regia Valerio Binasco

produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

- Dal 16 aprile 3 maggio

DIGNITA' AUTONOME DI PROSTITUZIONE

uno spettacolo di Luciano Melchionna

dal format di Betta Cianchini e Luciano Melchionna

regia Luciano Melchionna

coproduzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Spettacolo fuori abbonamento

PROGRAMMA STAGIONE 2019 - 2020 PICCOLO BELLINI

- Dall’11 al 20 ottobre

IL SOGNO DI NIETZSCHE

di Maricla Boggio

con Ennio Coltorti, Jesus Emiliano Coltorti, Adriana Ortolani

regia Ennio Coltorti

produzione T.T.R. Il Teatro di Tato Russo

- Dal 22 ottobre al 3 novembre

NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI

Studio sulla versione del 1982 di Annibale Ruccello

di Annibale Ruccello

con Arturo Cirillo

e con Luca Carbone, Giulia Trippetta, Luca Tanganelli, Giulia Gallone, Simone Borrelli

voce del Padre Giovanni Ludeno

voce della Madre Antonella Romano

regia Mario Scandale

Co-produzione Tieffe Teatro Milano, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico", Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini



- Dal 12 al 24 novembre

TAKE FOUR

4 spettacoli della Bellini Teatro Factory

Produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

- Dal 26 novembre all'8 dicembre

BATTUAGE

drammaturgia e regia Joele Anastasi

con Joele Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano, Ivan Castiglione/Simone Leonardi

uno spettacolo di Vuccirìa Teatro

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini



- Dal 17 al 22 dicembre

PER IL TUO BENE

testo e regia Pier Lorenzo Pisano

con Alessandro Bay Rossi, Marco Cacciola, Laura Mazzi, Marina Occhionero, Edoardo Sorgente

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Arca Azzurra Produzioni, Riccione Teatro

- Dal 26 dicembre al 5 gennaio

FERDINANDO

di Annibale Ruccello

con Gea Martire, Chiara Baffi, Fulvio Cauteruccio, Francesco Roccasecca

regia Nadia Baldi

produzione Teatro Segreto srl



- Dal 7 al 12 gennaio

WET FLOOR

di Fabio Pisano

con Antimo Casertano e Fabio Cocifoglia

regia Lello Serao

coproduzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatri Associati di Napoli



- Dal 21 al 26 gennaio

LA RESA DEI CONTI

di Michele Santeramo

con Daniele Russo e Andrea Di Casa

regia Peppino Mazzotta

Produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

- Dal 28 gennaio al 2 febbraio

GUERRA SANTA

di Fabrizio Sinisi

con Andrea Di Casa e Federica Rosellini

regia Gabriele Russo

produzione Centro Teatrale Bresciano

con il contributo di Fondazione Cariplo - Progetto Dramatos

- Dal 4 al 9 febbraio

IN NOME DEL PADRE

uno spettacolo di e con Mario Perrotta

consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati

collaborazione alla regia Paola Roscioli

produzione Teatro Stabile di Bolzano

- Dall' 11 al 16 febbraio

IL CICLO DELL’ATROPO

drammaturgia e regia di Rino Marino

con Giusi Merli, Fabrizio Ferracane, Rino Marino

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini



- Dal 18 al 23 febbraio

MUHAMMAD ALI

drammaturgia Linda Dalisi

con Francesco Di Leva

regia Pino Carbone



- Dal 3 all’8 marzo

TRUMAN CAPOTE | QUESTA COSA CHIAMATA AMORE

di Massimo Sgorbani

con Gianluca Ferrato

regia Emanuele Gamba

produzione Florian Metateatro - Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con Teatro della Toscana



- Dal 10 al 15 marzo

STRANIERI

di Antonio Tarantino

con Francesco Biscione, Paola Sambo e Gianluca Merolli

regia Gianluca Merolli

co-produzione Andrea Schiavo | H501, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

- Dal 17 al 22 marzo

SUPERNOVA

drammaturgia e regia Mario De Masi

con Alessandro Gioia, Lia Gusein-Zadé, Fiorenzo Madonna, Luca Sangiovanni

produzione I pesci

in collaborazione con A.Artisti Associati Gorizia - ARTEFICI Residenze Creative FVG - Scuola Elementare del Teatro - Conservatorio Popolare per le Arti della Scena L'Asilo

- Dal 31 marzo al 5 aprile

CELESTE

testo e regia Fabio Pisano

con Francesca Borriero, Roberto Ingenito, Claudio Boschi

suggestioni sonore live Francesco Santagata

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini



- Dal 7 al 17 maggio

HAMLETMACHINE

di Heiner Müller

ideazione, regia e spazio scenico Sergio Sivori

costumi Chiara Aversano

con Rino Di Martino

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini