Taylor Mega a Napoli, superospite di Tuttosposi

Sarà Taylor Mega la bellissima superospite di Tuttosposi sabato 26 ottobre alla Mostra d’Oltremare. Protagonista del mondo della tv e del gossip, amatissima dai suoi fans, la sexy influencer dominerà una serata che si preannuncia esplosiva.

Ma altre sorprese saranno riservate al pubblico del Palasposa: sempre sabato infatti in passerella sfileranno Ersilia Principe e subito dopo Carlo Pignatelli con un testimonial d’eccezione, il tronista Andrea Zelletta. Da non perdere anche il workshop di Federico Fashion Style. Gran finale in bellezza domenica 27 con la doppia sfilata di Vanitas e la superospite Anna Tatangelo.

Grande successo intanto continua a registrare il concorso Vieni e Vinci a Tutto Sposi, che regala alle coppie che si sposano entro il 2020 prodotti e servizi per il matrimonio. Migliaia infatti sono le cartoline imbucate nelle urne all’ingresso della Fiera per vincere uno dei due abiti da sposa in palio, uno da sposo, trucco e parrucco, una cucina e un bellissimo tavolo trasparente. Ma si può vincere anche un ricevimento di nozze completo, un’auto per il giorno delle nozze, il servizio fotografico, servizi selfie e viaggio di nozze. Applauditissimi anche i corsi di portamento di Mazzini Eventi e quelli della wedding planner Cira Lombardo.

Fino al 27 ottobre l’ingresso dal lunedì al venerdì è alle 16.30 con chiusura alle 21.30; il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 22.30.I prezzi dei biglietti d’ingresso sono 2,50 euro durante la settimana e 8 euro nei weekend, che diventano 5 per chi entra prima delle 15.00. La tessera permanente, valida per tutto il periodo della manifestazione, costa solo 15 euro. I bambini fino a 12 anni entrano gratis. Per tutte le info basta andare sul sito www.tuttosposi.it e sulla pagina facebook della manifestazione.