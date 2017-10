Ivan Granatino Show alla Taverna 69 di Casoria

Sabato 7 Ottobre 2017

TAVERNA 69 Napoli



Formula Mangia e Bevi 15€

Programma: Animazione, IVAN GRANATINO SHOW e Disco

*Prenotazione Tavoli obbligatoria



DESCRIZIONE SERATA: Il Sabato piu’ divertente dell’hinterland napoletano, La Taverna piu’ bella di sempre. Serata con lo SHOW diIVAN GRANATINO ed a seguire Animazione e Disco tutta la notte

Animazione BY : Pippo Show

Dopo lo spettacolo si balla sui tavoli

Cosa aspetti? prenota il tuo tavolo

SALA CLIMATIZZATA.



FORMULA INGRESSO: Mangia e Bevi:

15€ pizza Margherita o Marinara, bibita analcolica illimitata

18€ Cuoppo di frittura + panino o pizza a scelta + bibita analcolica illimitata

Bambini 10€ con pizza margherita o panino wurstel e patatine e bibita



PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 -3492297189 – 3334923600



DOVE SIAMO: 69 TAVERNA – Napoli, via nazionale delle Puglie 364, (165 con navigatore).

Uscita Tangenziale Casoria, Proseguire verso Circumvalazione esterna direzione Napoli.

Oppure:Uscita tangenziale Corso Malta, Direzione Poggioreale via Stradera