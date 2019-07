Tango, letture per bambini e gelato per tutti: due serate speciali e gratuite alla Fondazione Banco di Napoli

Due serate d’eccezione nel cortile della Fondazione Banco di Napoli in via Tribunali 213. Una dedicata ai grandi, un’altra per i più piccini. Col denominatore comune delle porte aperte al quartiere Forcella nel nome della cultura e della solidarietà, che rappresentano i valori cardine della Fondazione presieduta da Rossella Paliotto.

Venerdì 19 luglio, alle ore 20.30, è in programma il concerto ‘Storie di tango’ con musiche di Astor Piazzolla eseguite da: Pasquale Farinacci, Mario Muccitto, Gianluca De Lena, Basso Cannarsa e Morris Capone. Sabato 20 luglio, alle ore 18, sono previste le ‘Letture con gelato’ eseguite da Carmen Femiano e tratte dal libro ‘Martina, la bambina tartaruga’ di Chiara Patarino. In entrambe le serate, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Al termine degli spettacoli, sarà offerto un gelato artigianale a tutti i presenti dalla Gelateria ‘Al Polo Nord’.

Due momenti di estrema sensibilità artistica, ma anche dal forte valore sociale. Il primo legato ad una musica molto popolare capace di emozionare, il secondo incentrato sul tema dell’autismo trattato nella favola con dolcezza ed empatia.

Le due serate sono realizzate nell’ambito del progetto di Autism Aid onlus riguardante l’“Erogazione di servizi specifici per la fruizione delle risorse culturali e la realizzazione di attività di animazione e partecipazione culturale a beneficio di Persone con autismo” finanziato dal Programma Operativo Nazionale (Pon) “Cultura e Sviluppo” Fesr 2014-2020.