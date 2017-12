Tammurriata a Napule – Christmas Edition vuole essere un’esperienza in cui il visitatore viene catapultato in un contesto autenticamente “napoletano”, con i suoi suoni, la sua lingua, i suoi modi di fare, la sua ospitalità, i suoi sapori. Voci, musica e tammorre ci aiutano a trasmettere i valori culturali, artistici e sociali alla base del patrimonio musicale napoletano e campano. Non usiamo i microfoni né artefizi per aiutare voce e strumenti, gli unici due ingredienti della nostra ricetta sono l’anima e la grande passione che ci lega alla cultura della nostra terra.

Per l’occasione sarà presentata la mostra “InCanti…lene” di Pasquale Manzo che ha ricreato delle sculture ispirandosi ai brani della tradizione popolare natalizia campana: i canti Rosa d’Argiento, Nascette lu Messia, La leggenda del lupino per la prima volta vivranno in forma tridimensionale, accompagnati dal suono della tammorra e dalla passione delle voci degli interpreti.



Si esibiranno:

Alessandro Colmaier – voce e tammorra

Serena Russo – voce e percussioni

Mimmo Matania – fisarmonica

Pasquale Cirillo - pianoforte



Repertorio: musica popolare e classici napoletani

Dove: locali di Napulitanata, Piazza Museo 10 (porticato Galleria Principe)

Garage convenzionato: Garage Cavour, Piazza Cavour, 34

Ingresso: 10,00 €

Include: calice di vino (o analcolico)



Info: 348 998 3871 / info@napulitanata.com