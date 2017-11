"Tagliatele la testa!" Ciskajj167 in mostra al Burnin'

Tagliatele la Testa! Diciamocela tutta, la Regina di Cuori, principale antagonista del racconto di Lewis Carroll, rispecchia il malpensiero dei giorni d'oggi. Non è la bellezza a spaventare, non è il sorriso, né le persone che circondano l'oggetto del desiderio, ma il pensiero, la capacità intellettuale, l'indipendenza.

Tagliatele la testa! - dicono i "mostri" , quando non riescono a gestire i pensieri altrui, quando non riescono ad ingabbiare i fluttuanti sentimenti di libertà. I "mostri" sono consapevoli che ciò che ottengono con la forza non è rispetto, ma solo paura.

Il progetto di Francesca Confessore, Ciskajj167, consiste nel "Colorare le donne a cui è stata" tagliata la testa", a cui è stato negato il diritto di libertà e di difesa, colorarle di coraggio, di dignità"

In mostra dipinti, e busti di donna, tutti lavorati con tecniche sperimentali. Il Vernissage comincerà con l’aperitivo alle ore 20.30, proseguirà per tutta la serata con Dj set di Massimo Scaringi.

La mostra sarà disponibile al Burnin’ per due settimane.

Vernissage 16 Novembre – Finissage 30 Novembre

