Tagliatele la testa! mostra personale di Ciskajj167 al Caffè Letterario Intra Moenia

Tagliatele la Testa!

Diciamocela tutta, la Regina di Cuori, principale antagonista del racconto di Lewis Carroll, rispecchia il malpensiero dei giorni d'oggi.

Non è la bellezza a spaventare, non è il sorriso, né le persone che circondano l'oggetto del desiderio, ma il pensiero, la capacità intellettuale, l'indipendenza.

Tagliatele la testa! - dicono i "mostri" , quando non riescono a gestire i pensieri altrui, quando non riescono ad ingabbiare i fluttuanti sentimenti di libertà.

I "mostri" sono consapevoli che ciò che ottengono con la forza non è rispetto, ma solo paura.

Francesca Confessore, Ciskajj167, presenta la sua nuova mostra personale il 10 ottobre 2017, nell'antico caffè letterario Intra Moenia

"Colorare le donne a cui è stata" tagliata la testa", a cui è stato negato il diritto di libertà e di difesa, colorarle di coraggio, di dignità"

In mostra dipinti, disegni e busti di donna, tutti lavorati con tecniche sperimentali.

Il Vernissage comincerà con un aperitivo dalle 19.00 alle 20.00, la mostra proseguirà per tutta la serata e durerà fino al giorno 19 ottobre.

Nella serata del 10 ottobre, verrà consegnato un numero ai partecipanti, al termine della mostra, il giorno 19, verranno sorteggiati 2 numeri, ai vincitori (solo se presenti), verrà consegnato un Busto Designer (visibile in mostra) dipinto dall'artista.

Gallery