ETRA Home Gallery ospita Tabor, personale dell'artista partenopea Alessandra Maisto, che aprirà al pubblico venerdì 16 febbraio alle ore 18,30.

In mostra circa dieci dipinti ed un'installazione, ispirati a soggetti biblici ed al tema della purificazione interiore, entrambi declinati secondo un linguaggio pittorico in equilibrio tra astrazione e figurazione.

Alessandra Maisto combina nelle sue creazioni materie e pigmenti attraverso varie tecniche, come tempera, sanguigna ed acquerello, applicando in alcuni casi la foglia d'oro sulla tela, smaterializzando le forme ed i tratti dei soggetti ritratti, come se fossero sospesi in una visione mistica.

Il suo percorso di ricerca artistica ricalca le orme di quello spirituale, che l'ha condotta verso una nuova consapevolezza della tradizione cristiana.

L'opera che dà il titolo all'esposizione, Tabor, è ispirata al monte su cui, secondo la Bibbia, sarebbe avvenuta la Trasfigurazione di Cristo. Ugualmente, gli altri dipinti sono ispirati a figure ed episodi narrati nella Bibbia: il profeta Elia, l'arcangelo Gabriele, Saulo sulla via di Damasco, il Quarto Vivente dell'Apocalisse di San Giovanni.

Il viatico che costruiscono attraverso le loro vicende confluisce nell'installazione La purificazione attraverso l'acqua, che simboleggia il momento della redenzione personale, ovvero delle abluzioni rituali cristiane che hanno come elemento principale l'acqua: il battesimo e la lavanda dei piedi.

Tabor simboleggia quindi un cammino personale e mistico che traduce in pittura la trascendenza spirituale e religiosa.







Tabor

Opere di Alessandra Maisto

a cura di: Valeria Ferronetti, Veronica Rastelli, Massimo Carpentieri

Vernissage: 16 febbraio ore 18,30

Visitabile: dal 16 febbraio al 10 marzo 2018

ETRA Home Gallery, Via Antonio Valentino, 4 – Napoli

Orari di apertura: su appuntamento

Info e contatti: Cell. 331 60 29 838 - 333 87 06 954 - Facebook: https://www.facebook.com/etrahomegallery/

