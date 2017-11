Arriva lo Swing a Körper con la musica della Uanema Orchestra

Una serata per divertirci con queste nuove sonorità che vengono da molto lontano.. Uanema sarà la nostra Orchestra e a ballare sarete voi.

Un modo nuovo per incontrarci a Körper e far vibrare insieme le nostre emozioni. Un grande ritorno questo dello Swing che emoziona di nuovo i giovani come negli anni passati.. che bello se ognuno di voi venisse con un Outfit appropriato, perchè sia un vero omaggio a quegli anni stupendi!