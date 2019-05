Giovedì 30 maggio, al Bourbon Street una serata live & dance dedicata alla musica swing a ingresso gratuito

Dancing swing trio ci farà volare con una serata all' insegna del divertimento e la spensieratezza e per chi lo vorrà potrà danzare a tempo di swing grazie ai musicisti:



Ivana muscoso piano e voce

Rolando Maraviglia contrabbasso

Dario Guidobaldi batteria

Bourbon Street Napoli Centro- Via Vincenzo Bellini, 52, NA

Info e prenotazione: 338 8253756