28 Agosto ore 19.30 Suonno d’ajere live per "Concerti al tramonto"



Il progetto "Suonno d'ajere" nasce nel 2016 dall'esigenza di conoscere e approfondire ciò che la città di Napoli ha prodotto nella sua storia musicale vocale. I tre componenti del gruppo provengono da esperienze musicali diverse, dal jazz alla musica leggera, dalla musica popolare a quella classica, si sono sempre confrontati con la canzone napoletana, rimanendone profondamente affascinati per tradizione ma anche per i contenuti di molti brani storici e attuali.



Partiti dalle rassegne concertistiche della città Vesuviana in poco tempo partecipano a numerosi festival di più ampio spicco, come la 74esima edizione della Biennale di Venezia. Il loro brano “Palummella” viene scelto come colonna sonora del teaser del documentario La Chimera – Appunti per un film sulle Vele di Scampia – presentato al festival veneziano.

A marzo è uscito il loro album, che comprende alcune perle del canzoniere napoletano,

(da Ferdinando Russo, a Libero Bovio e Viviani) ed anche lo splendido brano inedito che li ha portati a vincere SanremoCantaNapoli e gli ha permesso di partecipare al Gran Gala del Festival e della Stampa, edizione 2019 presso il casinò di Sanremo.

Vincitori 2019 del PREMIO FOLKEST-ALBERTO CESA



on stage:

Irene Scarpato - voce

Marcello Smigliante Gentile - mandolino, mandola

Gian Marco Libeccio – chitarra



