Suonno D'Ajere, showcase al Gambrinus per presentare ''Suspiro''

Il 1° marzo alle 18, il trio SUONNO D’AJERE sarà al Gran Caffè Gambrinus per lo showcase ufficiale di presentazione dell’album ''Suspiro'', su etichetta ad est dell’equatore

Con il trio composto da IRENE SCARPATO, MARCELLO SMIGLIANTE GENTILE e GIAN MARCO LIBECCIO intervengono il giornalista Alfredo D’Agnese e il musicologo Pasquale Scialò

La canzone napoletana non è una reliquia da museo.

Non è un corpo senza ossigeno da dover mummificare.

I suoi spartiti, le sue copielle, non sono pergamene da santificare bensì testamenti da celebrare.

Questa l’intuizione, l’intenzione e l’ambizione del trio Suonno D’Ajere composto da Irene Scarpato (canto), Marcello Smigliante Gentile (mandolino.mandola.mandoloncello) e Gian Marco Libeccio (chitarra). L’ensemble – che nel nome evoca il singolo omonimo realizzato da Pino Daniele nel disco d’esordio Terra mia (1977), quale ideale punto di connessione tra il classicismo mediterraneo e la ostinata ricerca di essere contemporanei – è attivo dal 2016 e via via ha sviluppato un credo rigoroso e intransigente. Tanto da diventare una vera formazione orchestrale che viaggia dentro le melodie e i ritmi, e circumnaviga le serenate e le canzoni umoristiche per far tornare alla luce – oggi – quel mistero e quella sapienza compositiva e di interpretazione che ha reso la canzone napoletana una disciplina. Alias un patrimonio immateriale. Suonno D’Ajere è la volontà religiosa di avere fede nel canzoniere e nella madrelingua del golfo. Senza imbarazzi.