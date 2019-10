"Suoni Divini Divino Vino": Sergio Cammariere tra gli ospiti della IX edizione

Dal 24 al 26 ottobre 2019, IX edizione della rassegna "Suoni Divini Divino Vino" alla Cattedrale di Sorrento

INGRESSO LIBERO ad esaurimento posti

INFO concerti: 3332202242

CONCERTI – MOSTRE - DEGUSTAZIONI – MERCATINO VINILE

Programma:



Giovedì 24 ottobre 2019 ore 20:30 - Giua

Maria Pierantoni Giua, in arte semplicemente Giua, è una cantautrice, autrice e pittrice. Vincitrice dei premi Lunezia, Castrocaro, Recanati e Mantova Musica Festival, è stata finalista al festival di Sanremo nel 2008. Quattro dischi all’attivo. Molte le collaborazioni teatrali e musicali, di ritorno da tre anni di tournée con Neri Marcorè, sta lavorando al reading “Frida” dedicato alla pittrice Frida Kahlo. “Piovesse sempre così” è il suo ultimo disco arrangiato da Paolo Silvestri distribuito da Egea Music.



on stage:

Giua: voce e chitarre

Pietro Guarracino: voce e chitarre

Vieri Sturlini: voce e chitarre



Venerdì 25 ottobre 2019 ore 20:30 – Sergio Cammariere

Con una carriera iniziata con una serie di colonne sonore per film e cortometraggi, nel 1997 partecipa al PremioTenco e vince il Premio Imaie come “Migliore Musicista e Interprete” della rassegna con voto unanime della giuria. La partecipazione al Festival di Sanremo nel 2003 con “Tutto quello che un uomo”,

gli regala il terzo posto oltre al Premio della Critica e al Premio “ Migliore composizione musicale” e due dischi di Platino. Nel marzo 2011 riceve il Premio Internazionale Musica News alla carriera. Quest’anno è la volta del suo decimo album “La fine di tutti i guai” .



on stage:

Sergio Cammariere: voce e piano

Luca Bulgarelli: contrabasso

Amedeo Ariano: batteria



Sabato 26 ottobre 2019 ore 20:30 – Renaud Garçia Fons & Dorantes

Renaud Garcia Fons e Dorantes sono un duo composto da due virtuosismi unici. Entrambi, con le loro performance musicali, creano sonorità mediterranee, in cui si passa dal jazz al flamenco. Lo spagnolo Dorantes sa rendere il pianoforte uno strumento innovativo per il flamenco.

Il francese Garcia-Fons, definito dalla critica il “Paganini del contrabbasso”, è considerato un grande virtuoso di questo strumento che suona con grande tecnica e maestria, per lo più ispirato a suoni di tradizione mediterranea o provenienti dall’Est e dal Nord africa.



on stage:

Renaud Garcia Fons: contrabasso 5 corde

Dorantes: piano



DIREZIONE ARTISTICA

Mario Mormone