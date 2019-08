The Caponi Brothers Swing & Soda live per "Summertime"

Venerdì 23 agosto 2019 ore 21.00

Summertime 2019

Fondazione Sorrento Villa Fiorentino - Corso Italia, Sorrento

The Caponi brothers – Swing & Soda live



I Caponi Brothers nascono nel 2016 da un’idea del M° Giuseppe Di Capua,

il repertorio del gruppo attraversa tutto lo swing italiano, in particolare i capolavori di Fred Buscaglione e Paolo Conte,

fino a giungere a Vinicio Capossela e Sergio Cammariere. Freschissimo di stampa, il loro primo album, “Swing & soda!!”.

Contaminazioni jazz e swing, riferimenti del calibro di Ella Fitzgerald e l’intramontabile Renato Carosone creano una musica particolare e inconfondibile.



on stage:

Domenico Tammaro | Voce

Giuseppe Di Capua | Pianoforte

Gianfranco Campagnoli | Tromba e Flicorno

Tommaso Scannapieco | Basso

Vincenzo Bernardo | Batteria



Per info: 0818782284 ticket: € 10 (se porti un amico entra gratis)