“Liberi di fare sogni”: Concetta De Luisa live per Summertime

Venerdì 30 agosto 2019 ore 21.00

Fondazione Sorrento Villa Fiorentino - Corso Italia, Sorrento



Concetta De Luisa “Liberi di fare sogni” live



Concetta De Luisa, cantante e cantautrice, una Passione, quella per la musica e per il canto, che la accompagna sin da bambina. Laureata con lode alla scuola di Jazz presso il Conservatorio Statale “G. Martucci” di Salerno, svolge la sua attività di cantante dal teatro, al musical, ai concerti ed alle produzioni discografiche.



A dicembre del 2018 vince il Festival di Napoli con la canzone Puortame cu’tte (di A. Buonagiunto) ed oggi presenta un progetto dal titolo “Liberi di fare sogni” - come canta Gragnaniello in una delle sue composizioni - un viaggio attraverso i testi e le musiche dei più grandi autori del Nostro territorio e la storia delle nostre tradizioni, il tutto filtrato attraverso la sua sensibilità artistica.



on stage:

Concetta De Luisa - voce

Vincenzo Greco – pianoforte

Gino Ariano - basso

Ruggiero Botta - batteria



Per info: 0818782284 ticket: € 10 (se porti un amico entra gratis)