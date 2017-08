Oona Rea Band feat. Danilo Rea al Summer Live Tones 2017

Il Live Tones non poteva mancare all'appuntamento dell'Estate a Napoli 2017, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, ed essendo giunto alla VI edizione del Summer Live Tones, presenta, il 5 settembre alle ore 21 nel Cortile di Castel Nuovo ( Maschio Angioino), un progetto di raffinata vocalità e grande musicalità armonica "Oona Rea Band feat. Danilo Rea"



Oona Rea : Voce

Danilo Rea : Piano

Luigi Masciari: Chitarra

Alfredo Paixão: Basso

Alessandro Marzi : Batteria



L'originale vocalità di Oona Rea, si cala in uno scenario musicale assolutamente suggestivo. Musicisti provenienti da esperienze musicali diverse si incontrano dando vita ad uno spettacolo in cui la voce unica di Oona Rea si esprime con tutta la sua carica emotiva.

Inoltre, la straordinaria partecipazione del grande pianista Danilo Rea, musicista d'eccezione per musicalità e trasversalità, aggiunge un tocco speciale ai brani originali di Oona Rea e Luigi Masciari (chitarra) e ai classici del jazz e del rock, rivisitati da questo speciale quintetto con uno stile originale e coinvolgente.

Il tutto si arrichisce di ulteriore eclettismo grazie all'apporto fondamentale di una ritmica d'eccezione, formata dal grande Alfredo Paixão, geniale bassista che vanta innumerevoli collaborazioni sia con i big del jazz che del pop, e Alessandro Marzi, sicuramente uno dei batteristi più interessanti del jazz romano di ultima generazione.

info 338 9941559