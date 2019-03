“Sud Protagonista”: presentazione delle iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

“No alla legalizzazione della prostituzione, adozione del modello ‘nordico’ contro la sfruttamento e la tratta di esseri umani e il Piano straordinario per il lavoro delle donne nel Sud”: su questi temi, le dirigenti nazionali di “Sud Protagonista”, Gabriella Peluso, Loredana Gargiulo e Maria Flocco, terranno – giovedì 7 marzo 2019 alle ore 11,00, nella sede del Centro Direzionale di Napoli isola G5, piano 2, - insieme con le dirigenti dell’associazione culturale “Donna e”, una Conferenza Stampa per annunciare le proprie iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna.