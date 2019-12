SubTerranea, il Festival delle Arti al Museo del Sottosuolo

Torna con una seconda edizione il Festival delle Arti "SubTerranea", rassegna annuale di arti visive e performative in programma sabato 14 Dicembre al Museo del Sottosuolo a partire dalle 20:30. Una rassegna d’arte e un programma di spettacoli ricco e coinvolgente, sulla scia di una tematica, ‘Fuoco Sacro’, che già da sola suggerisce movimento, calore e aggregazione, una scintilla divina d’ispirazione per tutte le arti. Esibizioni teatrali, di modern dance, di arti aeree e circensi, e tanta musica animeranno le affascinanti cavità sotterranee del Museo del Sottosuolo, incantando il pubblico presente con una originale fusione di talenti.

Tra gli spettacoli e gli artisti in programma: il "Cerchio Sciamanico" di Sara Grillo, artista ed esperta in tecniche di meditazione, sciamanesimo e costellazioni familiari (un richiamo alle energie primordiali attraverso le vibrazioni del suono del suo tamburo sciamanico); la Compagnia delle Arti Aeree e Circensi "Aerial District" che si esibirà in una doppia performance, porterà i suoi acrobati a volteggiare negli spazi aerei della meravigliosa ‘Sala Bianca’ e animerà con le fiamme del suo fire show l’immensa ‘Sala delle Riggiole’; l’Imperfect Movement, diretto e coreografato dalla direttrice artistica del Movart Dance Studio Valeria Papale, che interpreterà ‘Fire’ (anime danzanti che attraverso l’espressione corporea della modern dance esploreranno le diverse emozioni generate dal fuoco); il gruppo TAMMORRASìA, compagnia decennale di canto popolare, che con i suoi ritmi coinvolgenti porterà nel sottosuolo le più belle e trascinanti sonorità del nostro sud; infine, l’artista hip hop VirgiVee, che presenterà alcuni inediti del suo disco ‘La Rete’ in uscita sui digital stores da gennaio 2020 (ci racconterà del campo energetico che investe la ragnatela di legami e relazioni attraverso la denuncia degli abusi di potere a supporto dei diritti umani).

Tutte le esibizioni concorreranno per il premio “Arti Performative”, ovvero avranno l’opportunità di realizzare presso il Museo del Sottosuolo uno spettacolo interamente dedicato all’artista o gruppo più gradito dal pubblico. Tantissime le adesioni anche per le arti visive, quasi 100 le candidature di artisti di ogni provenienza che si sono lasciati ispirare dal suggestivo tema di quest’anno, presentando un ventaglio di proposte che spazia dalla pittura all’installazione, dalla scultura al video, dalla fotografia all’arte interattiva, regalando, anche quest’anno, al festival un respiro internazionale. Le opere selezionate saranno esposte in una mostra collettiva, che avrà un percorso articolato in tutti gli ambienti del Museo, ed entreranno a far parte di un catalogo realizzato in partnership con Kairòs Edizioni. Per gli artisti che concorreranno all’assegnazione del Premio SubTerranea, in palio una menzione speciale recensita dalla scrittrice Ilde Rampino e una targa di merito.

I partecipanti sono stati selezionati da una giuria presieduta dalla Prof. Margherita Calò, presidente della F.N.I.S.M. nonché storica e critica d’arte, da Vanna Veglia, ideatrice e direttrice artistica del format, da Fortunato Danise, docente di tecniche pittoriche a palazzo Venezia e presidente del Club UNESCO Napoli, da Gennaro Patrone, docente di trucco teatrale ed effetti speciali, attore ed autore, e dalle artiste Raffaella Vitiello e Antonella Soria. Un’immersione nell’Arte in tutte le sue declinazioni, non ultima quella enogastronomica, con degustazioni di specialità della cucina tradizionale partenopea a cura del Ristorante Trattoria Calisandro e delle Cantine Carannante, azienda vinicola dal 1971. Sponsorship dell’evento Marekiaro fresh & frozen seafood.

“SubTerranea On Fire”, un vero e proprio viaggio multisensoriale attraverso le Arti. A partire dalle h 24:00 bar e selezione di musica elettronica.

Prenotazioni: Barry Di Micco (3280115044)