Beppe Bruscolotti testimonial del Trofeo "Petisso": appuntamento col Subbuteo a Mugnano

Tutto pronto per il 1° Open Città di Mugnano: nel fine settimana appuntamento con il grande subbuteo nella cittadina a nord di Napoli, all’interno della palestra del plesso scolastico “Illuminato-Cirino” di via Cesare Pavese.

Sabato 3 febbraio, a partire dalle 10.30, in programma il torneo nazionale a squadre di Calcio da Tavolo, mentre domenica 4 febbraio, dalle 9, sarà la volta del torneo individuale.

Domenica spazio anche al Subbuteo con il Trofeo dedicato al grande Bruno "Petisso" Pesaola , che avrà come testimonial d’eccezione Beppe Bruscolotti. Lo storico capitano del Napoli del primo scudetto e primatista di presenze (511) in tutte le competizioni con la maglia partenopea, darà il via alla gara alle ore 10.

Ad organizzare l’evento, in collaborazione con l’Associazione Culturale Moviarte e con il patrocinio del Comune di Mugnano, saranno i padroni di casa A.S.D. Table Soccer NAPOLI FIGHTERS, una delle realtà oramai più solide del panorama calciotavolistico nazionale ed internazionale.

Si tratta di un’occasione da non perdere, vista anche la gratuità dell’ingresso al pubblico, per osservare da vicino il grande spettacolo del Calcio da Tavolo e del Subbuteo giocato ai massimi livelli, e per riscoprire – e far scoprire ai più piccoli - la passione per questo gioco dal sapore genuino e un po’ nostalgico, in cui non c’è nulla di simulato o artefatto, e che si svolge in un clima di confronto diretto, sportività e… rigorosamente “a punta di dito”.