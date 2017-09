Studiare all'estero durante il liceo: Info Day a Napoli

Sono oltre 10.000 gli studenti italiani che decidono ogni anno di frequentare un periodo scolastico all'estero durante la Scuola Superiore.



USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda ma anche destinazioni europee come Regno Unito, Irlanda, Spagna e Germania sono tra le principali destinazioni sempre più scelte dai teenager italiani che vogliono vivere un'esperienza scolastico all'estero.



I programmi Trimestre, Semestre e Anno Scolastico all’estero sono rivolti agli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e solitamente vengono svolti durante il Quarto Anno della Scuola Superiore.



YouAbroad, tra le principali realtà italiane che si occupano di programmi studio all'estero e scambi culturali, organizza un Info Day gratuito e aperto a studenti, genitori, insegnanti e ogni altra persona interessata a scoprire di più su questa esperienza.



L'Info Day si svolgerà il 16 ottobre in orario 19.30-21.00 presso lo Starhotel Terminus in Piazza Garibaldi 91 a Napoli.

È possibile registrarsi gratuitamente all’Info Day sul sito www.youabroad.it o chiamando il numero verde gratuito 800200046.



INFORMAZIONI

YouAbroad

Numero verde gratuito: 800200046

www.youabroad.it