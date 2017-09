Buon compleanno Gianca’: gli Studenti Napoletani Contro la Camorra ricordano Siani

Si svolgerà il 19 settembre la 5a edizione di Buon compleanno Gianca’. Per il quinto anno consecutivo, torna la tradizionale festa in strada organizzata dagli Studenti Napoletani Contro la Camorra in ricordo di Giancarlo Siani.

“Giancarlo Siani è vivo ecco perché festeggiamo il suo compleanno” dicono i ragazzi dell’Associazione Studenti Napoletani Contro la Camorra che per il quinto anno consecutivo hanno organizzato una festa in strada in ricordo del giornalista ucciso dalla camorra nel 1985.

“L’esempio di Giancarlo Siani continua ad insegnare a tutti quelli che credono nella legalità e nella verità ecco perché abbiamo scelto di non “commemorare” Giancarlo Siani nel giorno della sua morte, ma di ricordarlo con una festa nel giorno del suo compleanno”.

Anche quest’anno la festa si svolgerà in via Chiatamone, 65, fuori la sede de “Il Mattino” a partire dalle 16:30. Il programma dell’evento postato dall’associazione su facebook preannuncia un evento maggiormente strutturato rispetto agli altri anni e una piccola sorpresa alla fine della festa che, per ora, i giovani volontari non hanno ancora svelato.

“Per noi questa festa è davvero importante sia per la persona a cui è legata sia per il messaggio che lancia alla cittadinanza. Ci auguriamo che presto possa coinvolgere un numero di persone sempre maggiore divenendo una vera tradizione della città di Napoli. Ricordare uomini come Giancarlo Siani è il primo passo per avere maggiore consapevolezza che il cambiamento è sulle spalle di ciascuno di noi.”