Stritt Street contro la camorra: il grande evento in difesa della città

Tutto pronto per STRITT STREET, l'evento anti-camorra promosso da Opportunity / una grande comunità contro la Camorra, Figli In Famiglia ONLUS e Giovani per la Pace Napoli - Sant'Egidio

Il 21 giugno dalle 21, una serata spettacolo con DJ SET e food party in una ex fabbrica abbandonata di San Giovanni a Teduccio il cui ricavato (biglietto di ingresso 15 euro) sarà interamente devoluto al finanziamento delle attività messe in campo dalle associazioni contro la malavita organizzata e in favore dei bambini della città.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti, tra i quali: Tommaso Primo, Animali Politici, Maura Iandoli, Alici Come Prima, Iutubber Diego Laurenti, InGordo, Pasticceria Poppella, Marco Infante, Isabella De Cham Pizza Fritta, Salvatore Di Matteo, Paola Torrente, Villa Diamante, SfogliaAtella Lab, Nausica Ronca, Catello Di Maio, Malto d'Oro e tantissimi altri volti di Napoli.