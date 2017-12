Striano canta il Natale: appuntamento con la quinta edizione della manifestazione

E' ormai giunto alla quinta edizione l'appuntamento atteso nella piccola città a confine tra la città metropolitana di Napoli e la provincia di Salerno.



Ideato nel 2014 dal giovane Raffaele Massa, si pone come un momento culturale per la città che vada rendere protagonista la famiglia del Coro Severiniano, una famiglia aggregata e aggregativa. Il coro Severiniano ha come scopo quello di armonizzare, cosa alquanto difficile, il suo canto alla bellezza del creato, ma soprattutto ha il desiderio di far rinascere nell’animo di ogni corista (piccolo o adulto che sia) la fede nel Signore, l’amore per le “cose belle” come la musica, l’amicizia e l’arte in un mondo segnato da tante e troppe debolezze di carattere sociale e psicologico.



La rassegna propone di dare spazio ai bambini del Coro Severiniano dinanzi ad un centinaio di coristi professionisti.

Tra i gruppi canori partecipanti ci sono la Corale Sant'Alfonso Maria Fusco di Angri (Salerno), l'associazione musicale "Laetamini in Domino" e la Corale Sant'Alfredo da Sarno, la Corale Sancta Mater Dei del duomo di Episcopio di Sarno.



L'evento è stato organizzato dall'associazione Severiniana e dal Coro Severiniano, con la partecipazione della parrocchia di San Giovanni Battista e con il patrocinio del comune di Striano, della città metropolitana di Napoli e del distretto turistico Pompei - Monti Lattari - Valle del Sarno.