Streghe al Museo: Halloween 2019 a Pietrarsa

Quarta edizione per "Streghe al Museo", l'appuntamento di Welcome Families con lo speciale Halloween al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Riusciranno le aspiranti streghe a superare in tempo l'esame di stregoneria per la notte di Halloween? Toccherà ai bambini (in maschera) aiutarle nella ricerca degli ingredienti e delle formule magiche nascoste dalle altre streghe tra i padiglioni del Museo.

Tra fiabe, pozioni ed incantesimi i piccoli partecipanti visiteranno, divertendosi, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Informazioni:

L'evento si svolgerà il pomeriggio del 26 ottobre con turni alle 17 e alle 18 e la mattina del 27 ottobre con turni alle 10, alle 11 e alle 12.

Età consigliata 5-10 anni.

Quota di partecipazione € 20,00 a famiglia (2 adulti e 2 bambini), il prezzo non varia per un numero inferiore di partecipanti

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3474727945 o email a welcomefamilies@virgilio.it