Streghe, Janare e Beneandanti: alla scoperta della Napoli Esoterica

Ritorna a grande richiesta presso il Museo del Sottosuolo Giovedì 31 ottobre alle ore 21,00 la visita guidata teatralizzata "STREGHE, JANARE E BENANDANTI, racconti di folclore campano sulle bocche di demoni e santi".

Un occhio di rilievo verrà messo su quelli che erano i riti tipici dell'antico popolo per la protezione ed il "malocchio", che presentano svariate similitudini in tutti i diversi luoghi dell'entroterra campano: grossi punti di contatto si trovano infatti dal beneventano, al casertano a Napoli.

La guida stessa spiegherà dettagliatamente le figure delle Janare e dei Beneandanti: in cosa consistono.

"Magia” intrisa di diverse culture tramite una piece teatrale. Un dramaturgico “viaggio nostrano” mostrerà, attraverso i riti e le usanze del folclore della Regione Campania, quali fossero le “streghe” temute ed allontanate, quali i culti antichi per neutralizzarle.

La differenza tra streghe, Janare e beneandanti, spaziando dalle formule apotropaiche del dialetto locale, a racconti di luoghi e proverbi casertani, fino alle fobie per le janare e ai culti friulani di difesa dalle megere maligne.

A dare un volto a tali ataviche fobie le attrici e coreografe Claudia Esposito e Luisa Leone, e la stessa Livia Bertè e Marilia Marciello che riporteranno in scena “credenze” troppo spesso taciute o dimenticate, ma tipiche della nostra antica cultura. Un ritorno alle origini, alla cultura ed alle tradizioni campane.

REGIA E DRAMMATURGIA Livia Bertè

LA CHIAVE DI ARTEMYSIA

MOVIMENTI COREOGRAFICI: Claudia Esposito e Luisa Leone.

INTERPRETI: Livia Bertè, Luisa Leone, Claudia Esposito

SITO: Museo del Sottosuolo. Piazza Cavour 140.

COSTO: euro 15

Prenotazione obbligatoria causa posti limitati.

Per INFO E PRENOTAZIONI:

numeri: +393714285438

+39 3280115044

mail: lachiavediartemysia@gmail.com