Streghe al Museo: Halloween a Pietrarsa

A.A. A. Welcome Families cerca piccoli aiutanti: streghette, vampiri e scheletrini per aiutare la Strega pasticciona a preparare la pozione magica di HALLOWEEN. Tra un gioco ed un racconto visiteremo divertendoci il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa.

Età consigliata 5- 10 anni

Quota di partecipazione a famiglia € 20,00 (2 adulti +2 bambini) il prezzo non varia per un numero inferiore di partecipanti

La quota comprende : ingresso al Museo e visita-gioco in maschera per bambini.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA whatsApp al 3474727945 (indicando nome,cognome e numero di partecipanti ).