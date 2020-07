Street Art ai Quartieri Spagnoli e Aperitivo a Casa Tolentino

Partendo dalla Fermata della Metro Toledo ci immergeremo in uno dei quartieri più suggestivi di Napoli, passeggeremo tra i vicoli dei folkloristici Quartieri Spagnoli per scoprirne le origini, la storia ma soprattutto andremo alla scoperta della Street Art percorrendo il sentiero degli artisti che hanno scelto questo luogo come scenario per le loro stupende opere d'arte di strada. Alla scoperta dei Murales più belli per giungere in un luogo incantevole alle pendici del Colle del Vomero da cui sembra di toccare il Castel Sant' Elmo e la Certosa di San Martino, Casa Tolentino. Visiteremo la chiesa di San Nicola da Tolentino, degusteremo un tipico aperitivo partenopeo deliziandoci dell'incantevole giardino del complesso ammirando un indimenticabile tramonto incorniciato in un panorama mozzafiato



Appuntamento: Ore 17.30 Fermata Metro Toledo

Durata: 2 h circa

Costo: 15 euro a persona inclusa guida abilitata, aperitivo (Taralli e Vino o Succo) e radioline se necessarie



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per la prenotazione inviare un sms o un whatsapp a

Al 3739042367 Claudia Francesca Esposito

Oppure a Rita Laurenzano 3511995125



L'evento è organizzato nel rispetto delle Norme Anticovid pertanto si prega i partecipanti di inviare nome, cognome ed un recapito di riferimento al momento della prenotazione



Evento organizzato in collaborazione con Casa Tolentino