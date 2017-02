Steve McCurry, orario prolungato per l'ultimo week end della mostra al Pan

Sono gli ultimi giorni a disposizione per poter visitare la mostra Steve McCurry "senza confini", aperta al Pan di Napoli fino al 12 febbraio; e nell’ultimo weekend, grazie alla collaborazione con il Comune di Napoli, verrà prolungato l’orario di apertura.

L’ultimo giorno di apertura, domenica 12 febbraio,l’orario sarà prolungato fino alle ore 21.00.

Per i giorni rimanenti dell’ultima settimana di apertura, da oggi a sabato, l’orario di apertura sarà dalle ore 9.30 alle ore 19.30.

Con oltre 30.000 visitatori, l’esposizione napoletana degli scatti di Steve McCurry ha messo in particolare evidenza il suo impegno “senza confini”, nei luoghi del mondo dove si accendono i conflitti e si concentra la sofferenza di popolazioni costrette a fuggire dalle proprie terre. Il tema, che Steve McCurry ha documentato fin dalla fine degli anni ’70 con il suo reportage dall’Afghanistan, è purtroppo di grande attualità e questi ultimi giorni di mostra sono l’occasione da non perdere per conoscere le immagini più famose ed emozionanti di una carriera ormai più che trentennale.

Promossa dal Comune di Napoli-Assessorato alla Cultura e al Turismo e dal Pan/Palazzo delle Arti Napoli, la mostra è organizzata da Civita Mostre in collaborazione con SudEst57. Media partner dell’evento sono Il Mattino e Radio Kiss Kiss.

SCHEDA INFORMATIVA

STEVE MCCURRY. Senza confini

A cura di Biba Giacchetti

Pan_Palazzo Arti Napoli

Via dei Mille 60

Biglietti

Intero € 11,00 (comprensivo di audioguida)

Ridotto € 10,00 per gruppi di almeno 12 visitatori e titolari di convenzioni appositamente attivate (comprensivo di audioguida)

Ridotto speciale € 5,00 per scuole e giovani fino a 26 anni (comprensivo di audioguida)

Gratuito per minori di 6 anni, 2 accompagnatori per classe e accompagnatore di disabili

Per la prenotazione dell'ingresso è prevista una tariffa di € 1,00 a persona.

Info e prenotazioni

www.mostrastevemccurry.it

199151121

Dall’estero: 0289096942