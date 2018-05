Le stelle sotto casa: musica, degustazioni e solidarietà

La Pro Loco Striano, con il patrocinio del Comune di Striano, in collaborazione con lo chef Enrico Ruggiero ed il ristorante Caupona di Pompei, è lieta di invitarvi all’evento di beneficenza “Le stelle sotto casa”.

Durante la serata nove dei migliori chef della Campania e quattro pasticcieri serviranno i loro piatti, accompagnati dalla birra artigianale “Maneba” e dal vino della cantina “I tre Mori”, sulle note di Manù Squillante & Social Band in una tappa del tour #Pedalando.

Tutti i proventi della serata verranno devoluti in beneficenza e serviranno per la ristrutturazione della Congrega del “Santissimo Crocifisso”, reperto di altissimo valore artistico e storico, sito in via Nazario Sauro - Striano.

L’iniziativa prenderà luogo nei “giardini pubblici di via Risorgimento” a Striano (NA) il 24 maggio 2018 dalle ore 20.00.



Per info e prevendita biglietti

3284212477

proloco@striano.gov.it