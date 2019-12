"Stelle nel cielo di Napoli" con l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli

Venerdì 13 dicembre, alle ore 17.30, nella chiesa della Santissima Trinità, si terrà l'evento "Stelle nel cielo di Napoli", Storie di Amicizia e di Riscatto accompagnate dall'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli.

Programma

Interviene Rossella Paliotto Presidente della Fondazione Banco di Napoli

Conduce Don Tonino Palmese



Storie di amicizia e di speranza

a cura di:

Art 33

Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi

Associazione Annalisa Durante

Associazione Gioco Immagini e Parole

Asso.Gio.Ca.

Centro didattico F.Pignatelli

Associazione Sanitansamble

Centro Sportivo Maddaloni

L’Altra Napoli

Teatro NEST

Conclude

Lucia Fortini - Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Campania

Concerto

dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli

Diretta dal M° Giuseppe Mallozzi



Greensleavers Trad. Irlanda



Pomp and Circumstance E. Elgar



Solfeggio Arvo Part



Jazz Suite D. D. Shostakovich



Ave Maria Gounod



Madre Amorosa Gounod



Incompiuta I Tempo F. J. Schubert



Alma Llanera Trad. Venezuela



Chao Mambo Trad. Venezuela



O sole mio Di Capua



Quanno nascette ninno Sant'Alfonso dei Liguori

Per approfondire...

L'Associazione Aemas-Onlus nal 2013 ha dato vita al progetto "Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli", ideato dal Presidente Enzo Depaola e dal Direttore Artistico Maestro Giuseppe Mallozzi. Oggi coinvolge 45 minori del Quartiere, in un percorso formativo e di cittadinanza ispirato all'esperienza del Sistema Abreu in Venezuela, nonché le loro famiglie e quanti sul territorio affiancano quotidianamente l'iniziativa.