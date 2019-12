Stelle di Natale AIL 2019: tutte le piazze della solidarietà

Il 6, 7 e 8 dicembre tornano le STELLE DI NATALE AIL in 4.800 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 31° edizione.

Si rinnova l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma che quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di 20.000 di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.

Le Stelle di Natale sono tutte caratterizzate dal logo AIL.

Sogni di Cioccolato AIL

In occasione dei 50 anni di AIL la storica azienda di cioccolato VENCHI ha realizzato una speciale scatola di cioccolatini assortiti, i Sogni di Cioccolato AIL: una confezione da 220 grammi di dolcezza e genuinità, per aiutare i pazienti a dare un futuro ai propri sogni.

I Sogni di cioccolato AIL saranno distribuiti presso tutte le sedi delle sezioni provinciali AIL e in molte piazze italiane, con un contributo minimo di 15 euro.

L’iniziativa ha permesso negli anni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di Ricerca Scientifica e di Assistenza Sanitaria e ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue.

I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, tra cui l’immunoterapia (CAR-T) e il trapianto di cellule staminali, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili.

I fondi raccolti saranno impiegati per:

• sostenere la Ricerca Scientifica;

• collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini. L’AIL finanzia oggi complessivamente 42 servizi di cure domiciliari. Tale attività consente ai malati di essere seguiti da personale specializzato nella propria abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera e assicurando nel contempo la continuità terapeutica dopo la dimissione;

• sostenere le Case alloggio AIL, strutture situate nei pressi dei Centri Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure. Attualmente sono 35 le province italiane che ospitano questo servizio con 4.301 ospiti ogni anno, di cui 1.777 pazienti e 2.524 familiari;

• supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca;

• finanzia servizi Socio-Assistenziali con 2.970 famiglie supportate ogni anno;

• promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

Cruciani C

Si rinnova la collaborazione tra AIL e Cruciani C, azienda leader nel fashion system mondiale, che ha realizzato per AIL il bracciale “Fiocco di Neve” in due colori: argento e oro. Il bracciale è disponibile, con un contributo minimo di 10€, sul sito www.ailshop.it e presso le sezioni provinciali AIL.

Lega Calcio Serie A e Associazione Italiana Arbitri

Anche quest’anno la Lega Serie A e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno deciso di dedicare il

4° turno di Coppa Italia alla lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, con una campagna di sensibilizzazione negli stadi. Da martedì 3 a giovedì 5 dicembre, in tutti i campi in cui si disputerà il turno di Coppa Italia, verrà esposto uno striscione con lo slogan AIL “Scendi in campo contro le Leucemie”, la terna arbitrale indosserà una maglia dell’Associazione e i tabelloni luminosi degli stadi diffonderanno il messaggio della campagna Stelle di Natale.

AIL celebra quest’anno mezzo secolo di attività: 50 anni di valori, passione e impegno sempre a fianco dei pazienti e a sostegno della ricerca scientifica sui tumori del sangue.

Una grande storia fatta di tradizione e traguardi importanti, grandi successi e tanta solidarietà, ottenuti anche grazie alla collaborazione di migliaia di volontari, che rappresentano per l'Associazione un patrimonio prezioso, all’efficace opera delle 81 sezioni provinciali diffuse su tutto il territorio nazionale, agli ematologi e ai ricercatori; e grazie all'aiuto di tutti gli organi di informazione che danno da sempre voce alle attività dell’Associazione.

AIL ha portato avanti un lavoro non sempre facile, impegnandosi costantemente nella raccolta di fondi, che sono stati investiti in assoluta trasparenza sia per finanziare la ricerca per lo sviluppo di nuove terapie sia per potenziare i servizi di assistenza.

LE PIAZZE DI NAPOLI IN CUI TROVARE LE STELLE DI NATALE DELL'AIL:



VIA SCARLATTI ANG. VIA MERLIANI (QUART. VOMERO)

PIAZZA SAN VITALE (QUARTIERE FUORIGROTTA)

PIAZZA DEI MARTIRI (QUARTIERE CHIAIA)

VIA PETRARCA ALT. SCUOLA SACRI CUORI (QUART. POSILLIPO)

PIAZZA MEDAGLIE D'ORO (QUARTIERE VOMERO)

C.SO DUCA D'AOSTA ISOLA PEDONALE PIANURA

VIA PROV. PIANURA ANG. VIA S. DALI' (QUARTIERE PIANURA)

CORSO SECONDIGLIANO, 220

VAI BENEDETTO CROCE ANG. PIAZZA DEL GESU' (CENTRO STORICO)

VIALE CAMPI FLEGREI ALT. BAR SANDOMINGO (QUART. BAGNOLI)

PIAZZETTA TOTO' ( RIONE ALTO)



LE PIAZZE DELLA PROVINCIA:



AFRAGOLA VIA GIANTURCO ( PRESSI STATUA PADRE PIO)

ARZANO PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

BARANO D'ISCHIA PIAZZA S. ROCCO

BARANO D'ISCHIA VIA CROCE

BARANO D'ISCHIA VIA L. SCOTTI

BOSCOREALE PIAZZA PACE

BRUSCIANO PIAZZA PRINCIPALE

CAMPOSANO Piazza Umberto I

CAMPOSANO Piazzetta San Gavino Martire Opera parrocchiale

CASALNUOVO VIA PIGNA, 114/bis PRESSO PARROCCHIA SS ANNUNZIATA

CASAMARCIANO P.ZZA UMBERTO I

CASAMARCIANO P.ZZA MONUMENTO

CASAMARCIANO P.TTA IMMACOLATA

CASAMARCIANO VIALE DELL'UNIONE EUROPEA (EX VIA PIZZONE)

CASAMICCIOLA TERME PIAZZA MARINA

CASORIA Via Mauro Calvanese, 14 PARROCCHIA S.GIUSTINO JACOBIS

CASTELLAMMARE DI STABIA VILLA COMUNALE NEI PRESSI CASSA ARMONICA

CICCIANO PIAZZA MAZZINI

CIMITILE VAI GIUSEPPE MAUTONE

FORIO D'ISCHIA CORSO UMBERTO

FRATTAMAGGIORE PIAZZA RISCATTO

FRATTAMAGGIORE PIAZZA UMBERTO

FRATTAMINORE SAGRATO PARROCCHIA SAN SIMEONE

GIUGLIANO IN CAMPANIA PIAZZA MATTEOTTI

GRUMO NEVANO PIAZZA CIRILLO

ISCHIA PIAZZA DEGLI EROI

ISCHIA PIAZZETTA S. GIROLAMO

ISCHIA VIA LUIGI M AZZELLA

LACCO AMENO PIAZZA S. RESTITUTA

LIVERI SANTUARIO

MARIGLIANO PIAZZA MUNICIPIO

MONTE DI PROCIDA PIAZZA XXVII GENNAIO

NOLA CENTRO COMMERCIALE VULCANO BUONO

OTTAVIANO PIAZZA S. FRANCESCO

OTTAVIANO PIAZZA SAN MICHELE

PALMA CAMPANIA PIAZZA DE MARTINO CHIESA ANTISTANTE

POMIGLIANO D'ARCO PIAZZA PRIMAVERA

POMPEI PIAZZA BARTOLO LONGO

PORTICI PIAZZA S. CIRO

PORTICI VIA LEONARDO DA VINCI

POZZUOLI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PROCIDA PIAZZA PRINCIPALE

ROCCARAINOLA PIAZZA SAN GIOVANNI

SAN GENNARO VESUVIANO PIAZZA REGINA MARGHERITA

S. GIUSEPPE VESUVIANO PIAZZETTA CASILLI MARCIAPIEDE ANTISTANTE

S.PAOLO BELSITO PIAZZA CASTELNUOVO DELLE LANZE

SCISCIANO PIAZZA XX SETTEMBRE

SERRARA FONTANA VIA P.P. IACONO

SERRARA FONTANA PIAZZA FONTANA

SOMMA VESUVIANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE III

SORRENTO PIAZZA ANGELINA LAURO

TORRE ANNUNZIATA CORSO VITTORIO EMANUELE III CHIESA DELLO SPIRITO SANTO

TORRE DEL GRECO SEDE CATECHISTA BASILICA SANTA CROCE

TUFINO PIAZZA GRAGNANO

VILLARICCA PIAZZA MAIONE

VISCIANO PAIAZZA PADRE ARTURO D'ONOFRIO