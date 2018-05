Le stelle della moda a Palazzo Caracciolo: fashion and gourmet happening

L’alta moda in passerella per l’evento “Le stelle della moda a Palazzo Caracciolo”, in programma per domenica 27 maggio, nell’incantevole chiostro cinquecentesco di Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel, situato nel cuore di Napoli, in via Carbonara.

L’happening ideato da Ludovico Lieto di Visivo Comunicazione, è alla sua quarta edizione e riscuote, anno dopo anno, sempre maggiore successo a dimostrazione di un grande ritorno all’eleganza e alla moda in città. La sfilata inizierà con una selezione di capi firmati Elisabetta Franchi, Emporio Armani, Twinset, Dolceriva proposti dalla boutique “Il Borgo Resort”, per l’uomo vedremo in passerella la raffinata sartoria di Raffaele Silvestro, un nome di grande prestigio e un’eccellenza per l’artigianato made in Italy.

L’evento condotto da Lucilla Nele, giornalista, speaker e autrice di radio Kiss Kiss, sarà l’occasione per presentare al pubblico la nuova collezione sposa di “Atelier Nicola D’Errico”, abiti preziosi e di classe, realizzati dalla maestria artigianale rigorosamente italiana, dalla materia prima all’ultima fase di lavorazione. Per gli accessori spazio all’esclusività di Mello Gioielli che, grazie alla perfetta fusione tra tecnologia e artigianato, realizza creazioni uniche e preziose, come la nuova linea di gioielli intercambiabili, facilmente trasformabili con un semplice gesto. Originalità e ricercatezza anche nel look delle modelle con la creatività di “Team Leo” che curerà le acconciature e la bravura delle make up artist della “Accademia di trucco Liliana Paduano”.

La sfilata sarà preceduta da un cocktail party con la degustazione di piatti gourmet a cura degli chef resident di Palazzo Caracciolo, assaggi di prodotti di eccellenza dell’azienda agricola Schinosa e le dolcezze, dalla caratteristica forma quadrata, della Pasticceria Ranieri, il tutto accompagnato dalle bollicine dei pregiati vini vesuviani Sorrentino. In programma per gli ospiti, performance live di “Lollipop Lyra” con la compagnia “Aerial District”, che si esibirà in mix tra danza e circo nero in versione aerea.

Partner dell’iniziativa: Il Borgo, Raffaele Silvestro, Atelier Nicola D’Errico, Mello Gioielli, CNA Federmoda Campania Nord, Team Leo, Accademia di trucco Liliana Paduano, Pasticceria Ranieri, Olii Schinosa, CSF Formazione, Vini Sorrentino.