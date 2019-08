Sabato 10 Agosto, nella notte di San Lorenzo, Itinerari Storici Alchemici a Napoli propone l'iniziativa "Sotto una pioggia di Stelle Cadenti, le Perseidi, al Lago d'Averno"

Guidati da una guida storica - spiega l'associazione - e un'esperto in astrologia e astronomia vi condurremo nel cuore delle leggende dei miti e ritualità esoteriche antiche che si dedicavano alle stelle cadenti in queste notti.

Conoscete il mito e la storia della costellazione delle Perseidi? e in particolare della stella Algol, una stella visibile a occhio nudo che muta l'intensità della sua luce, per questo gli egizi e gli arabi credevano che fosse abitata da un dio che prevedeva il futuro, per questo nella magica notte di San Lorenzo ogni stella cadente realizzerebbe un desiderio.Prenotazione al 320 6875887

Giunti nel bosco del lago troveremo sospese tra luci soffuse tra gli alberi le lanterne dei desideri. I partecipanti scriveranno il proprio desiderio sui "biglietti del cielo" che poi appenderanno alle lanterne sospese tra gli alberi. Aiutati dal telescopio osserveremo il cielo notturno aiutati dai nostri esperti conosceremo il cielo astronomico e astrologico del periodo. Chi vorrà potrà avere la lettura del proprio tema natale(portare data e ora di nascita)

Con gli occhi alla ricerca delle stelle cadenti vi parleremo della stella Algol il cui sigillo è presente nel famoso Papiro Cairo.

In queste notti la stella con un apposita meditazione e con il suo simbolo donerebbero fortuna a chi lo possiede.

Leggeremo il rito della stella tratto dai testi egizi e regaleremo a tutti la piccola pergamena con la storia di Algol.

Astronomia Astrologia Storia e Magia daranno vita alla notte dei desideri di San Lorenzo.

DETTAGLI

Contributo serata 10 euro (per chi volesse portarsi con sè la lanterna dei desideri un'aggiunta di 2 euro)

Prenotazione obbligatoria al 320 6875887(le lucine sono a led e le lanterne di carta di riso che i partecipanti porteranno a casa)

Appuntamento ore 20.30 al ristorante Caronte sul lago d'Averno