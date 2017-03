Napoli Jazz Winter 2017: Stefano Di Battista & DEA Trio

Per il NAPOLI JAZZ WINTER 2017, venerdì 24 marzo alle 21, alla BASILICA di S. GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI protagonisti STEFANO DI BATTISTA & DEA TRIO

S. Di Battista sax | D. Sorrentino c/basso

A. Rea piano | E. Coppola batteria

DEA Trio è uno dei progetti jazz più longevi in Campania.

Dopo 15 anni dalla sua creazione, il trio presenta il suo primo album, dal titolo "Secret Love" e presentato lo scorso settermbre

al Pomigliano Jazz Festival. Lunga gestazione per un prodotto pregevole: un mix di brani inediti e standard di Brubeck, Kern e Gershwin dove le personalità di Daniele, Elio e Andrea si esprimono in assoli mozzafiato e tecnicamente superbi per poi fondersi in un'amalgama assolutamente equilibrata, frutto della raggiunta maturità artistica e del luongo lavoro quasi ventennale che ha accomunato i tre sia pure con gli alti e i bassi dovuti ai diversi percorsi di vita e lavoro di ognuno.

Per l'occasione il gruppo sarà accompagnato dal sassofonista di fama mondiale Stefano Di Battista. Durante il concerto sarà possibile acquistare una copia autografata del disco.

info e prevendite ;

081.7611221 - 081.5568054 - 081.5564726 - 081.5519188

www.go2.it - www.promosnapoli.it - www.concerteria.it

Posto unico a sedere non numerato €. 15.00+ prev.