A Napoli va in scena il riciclo degli imballaggi in acciaio con Steel Life

Parte da Napoli il tour teatrale promosso da RICREA per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che sottolinea l’importanza della raccolta differenziata e dei suoi benefici



Imparare a differenziare e avviare al riciclo gli imballaggi in acciaio fa parte di una crescita etica ed è una tappa fondamentale dell’educazione civica. Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, presenta Still Life, nuovo format teatrale che promuove la pratica del recupero e il riciclo dell’acciaio e i benefici che ne conseguono.



“Una comunicazione diversa, dinamica e mai retorica diventa il veicolo originale per trasmettere alle nuove generazioni il valore della raccolta differenziata - commenta Roccandrea Iascone, responsabile della Comunicazione del consorzio RICREA – L’acciaio proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi come scatolette, bombolette, barattoli, fusti e tappi corona, grazie al riciclo ritorna acciaio per rinascere sotto nuove forme, all’infinito”.



La regia è affidata a Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno story-teller, le cui parole accompagneranno le immagini, le riflessioni e testimonianze collegate alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio. Il nuovo approccio narrativo oscilla tra giornalismo e teatro, e lo spettatore si troverà coinvolto in un percorso affascinante e mai scontato.



A testimonianza dell’amore per il mondo e per il rispetto per l’ambiente, la pièce illustra anche la storia di Alessandra Antonini, studentessa universitaria di Visso, in provincia di Macerata, distrutta dal terremoto del 2016: la piccola comunità dei Monti Sibilini infatti era stata premiata nello stesso anno come primo Comune delle Marche per l’ottimo risultato di raccolta differenziata frutto di un’efficiente organizzazione dei servizi e della piena collaborazione di tutta la cittadinanza.



L’appuntamento per la prima è il 30 novembre alle ore 10.00 presso l’I.T.E Caruso di Napoli. Saranno presenti 160 studenti e altri 300 avranno la possibilità di assistere allo spettacolo in videoconferenza; prenderanno parte anche Raffaele del Giudice, Vice Sindaco di Napoli, Domenico Marrazzo, Consigliere Città Metropolitana Edilizia Scolastica, Roccandrea Iascone, responsabile della Comunicazione di RICREA.