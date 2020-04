StayON live streaming da Napoli con Mikele Buonocore, Massaroni Pianforti, Kamaak e Ferro Solo

#StayON continua la sua programmazione virtuale da Napoli appoggiandosi al club Lanificio25 che mette a disposizione la sua piattaforma Facebook [https://www.facebook.com/Lanificio-25-38219912478/].

A cura della Hungry Promotion e Freak Out l'iniziativa aderisce al circuito nazionale Keep On Live e propone il quarto ed ultimo appuntamento in questo lungo week end che ci accompagnerà fino al giorno di Pasqua.



Il programma di questa settimana inizia con i Kamaak di Napoli che saranno protagonisti con il loro electro pop tra synth e violino. Seguirà Ferro Solo, ovvero Ferruccio Quercetti noto come cantante e chitarrista degli emiliani CUT alfieri punk e rock and roll di matrice italiana ma molto amati in Europa. Il terzo appuntamento è con Massaroni Pianoforti: il cantautore di Voghera di nome Gianluca, dopo anni come 'accordatore di pianoforti nella ditta di famiglia (Massaroni Pianoforti, appunto) inizia ufficialmente la sua attività artistica nel 2006 partecipando - e vincendo - Musicultura Festival. Il suo ultimo album è pubblicato dalla storica Cramps Records.

A chiudere, per ora, la rassegna nazionale StayON ci pensa il napoletano Mikele Buonocore. Tra i protagonisti della #Evergreen - Musica senza tempo la nuova label discografica che da qualche mese propone di rilanciare, in forma moderna, la musica classica napoletana, proporrà per l’occasione un live dedicato ai riti Pasquali in particolare proporrà l'opera popolare dedicata ai culti mariani. Racconterà i miracoli della Vergine attraverso l'arte, il miracolo della palla e maglio, il miracolo dei piedi, della pietra spezzata e il miracolo delle stelle e la nascita del fujente. Sarà un racconto breve delle origini dei miracoli e dei luoghi, come quelli della terra vesuviana, ovvero Sant'Anastasia, in cui la Madonna decise di dare un segno tangibile della sua presenza con il primo miracolo del sanguinamento del volto di una Sua effige posta in una edicola. La storia di culti, di fede sacra e misteriosa di uno dei Santuari più importanti del nostro paese, avverrà attraverso la musica e la narrazione dell'opera “ A’Maronna’e ll’Arco e ‘e fujenti”. Buonocore ci riporterà indietro nel tempo dove da una cornice perfetta di un paese ai piedi del Vesuvio racconterà il percorso del battente fino all'altare della Madonna per chiedere la grazia. In questa sua opera Buonocore si è affidato ad una squadra d’eccezione che ha contribuito alla realizzazione andata in scena nel 2011 con il contributo di grandi musicisti come il compianto Joe Amoruso, Maurizio De Franchis, Sandro Sommella, i Planet Funk e Carlo Faiello

Dopo le dirette streaming di Maurizio Capone (BungtBangt), Dario Sansone (Foja), Joseph Martone, Anna Macini+Fede Torre, Profugy, Simone Spirito+Aurora Arenare, Mexico86, Gnut, Fitness Forever, Zibba e Lorenzo Kruger (Nobraino) è la volta di altri quattro artisti di provenienza locale e nazionale.

Ecco il programma dei concerti che come al solito inizierenno alle ore 18.30:

09 aprile KAMAAK

10 aprile FERRO SOLO

11 aprile MASSARONI PIANOFORTI

12 aprile MIKELE BUONOCORE

#StayON

Che Musica sarà se non sarà la Musica dal Vivo?

Sostieni NapoliToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: