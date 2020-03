StayON: Zibba, Lorenzo Kruger, Fitness Forever, Mexico86 e Gnut live in streaming

#StayON continua la sua programmazione virtuale da Napoli appoggiandosi al club Lanificio25 che mette a disposizione la sua piattaforma Facebook [https://www.facebook.com/Lanificio-25-38219912478/].

L’iniziativa, curata dall’agenzia di comunicazione Hungry Promotion e dal web magazine Freak Out; propone un terzo - e questa volta lungo - week end di live streaming che partecipano ad un calendario di concerti nazionali.



Tutti i live streaming sono coordinati dall’associazione nazionale KeepON Live che raggruppa gli operatori dello spettacolo come locali di musica dal vivo e festival italiani.



Dopo le dirette streaming di Maurizio Capone, Dario Sansone, Joseph Martone, Anna Macini+Fede Torre, Profugy, Simone Spirito+Aurora Arenare è la volta di altri cinque artisti divisi in locali e nazionali.



Ecco il programma dei concerti che come al solito inizieranno alle ore 18.30:

mercoledì 01 aprile ZIBBA

giovedi 02 aprile LORENZO KRUGER (Nobraino)

venerdi 03 aprile Carlos Valderrama dei FITNESS FOREVER

sabato 04 aprile MEXICO86

domenica 05 aprile GNUT

#StayON è un vero e proprio movimento nato da live club e festival dell’intera penisola coordinato da KeepOn LIVE - Associazione di Categoria Live Club e festival italiani per donare agli ospedali e agli enti sanitari e mantenere il proprio ruolo di fondamenta del sistema musicale. L'iniziativa si concretizza in una staffetta di eventi in streaming, ma raccoglie il mondo della musica attorno ad una nuova sfida ben più complessa di un unico grande palco virtuale per riaccendere le luci sugli spazi culturali come luoghi di aggregazione e socialità (quanto ci mancano adesso!) e fonte di lavoro per migliaia di persone del nostro Paese.



Il progetto è stato lanciato lunedì 16 marzo da moltissimi club e festival italiani e in pochi giorni tantissimi sono gli artisti che hanno aderito e che stanno prendendo parte a questa coloratissima rete. Tra i nomi, musicisti, scrittori, attori e pensatori che della performance hanno fatto la propria strada: Levante, Lodo Guenzi, Leo Gassman, Giovanni Truppi, Erica Mou, Guido Catalano, Roberto Mercadini, Eugenio in Via di Gioia, Margherita Vicario, Dimartino, Selton, Giancane, Marianne Mirage, Alberto Fortis,The Niro, Pino Marino, Michela Giraud, Paolo Benvegnù, Roberto Dell’Era, Giovanni Succi, FADI, Bianco, Lorenzo Kruger, Renzo Rubino, Enrico Gabrielli, Gnut, Pier Cortese, Ketty Passa, Giorgieness, Daniele Celona, Giovanni Guidi, Sipolo, Maurizio Capone, Dario Sansone, Joseph Martone.



Ad ogni diretta sarà associato un link a sostegno di campagne territoriali per raccolte fondi dedicate agli Ospedali e alla Protezione Civile a sostegni di questi enti che stanno lavorando eroicamente per la salute della popolazione italiana e a combattere la diffusione del Covid-19.