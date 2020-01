Staycremoso, arriva un'onda di positività per gli studenti universitari napoletani

Martedì 28 gennaio, #Staycremoso (la rivoluzione quotidiana firmata Philadelphia) approderà in tre delle principali università di Napoli per alleggerire la giornata a chi sta per affrontare l’ennesima sessione d’esame.

A partire dalle ore 13, alcuni ballerini si esibiranno a sorpresa davanti all’Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" con una coreografia spettacolare che porterà un’esplosione di colore e positività: il risultato finale sarà la trasformazione della scritta “Esame difficoltoso?” in “#Staycremoso” grazie all’ausilio di speciali cartoncini.

Dopo L’Orientale, i ballerini si esibiranno anche davanti all’Accademia di Belle Arti di Napoli e all’Università degli Studi di Napoli Parthenope portando il loro entusiasmo anche tra i più sfiduciati studenti.

Per tutti i presenti tanti speciali gadget e assaggi Philadelphia per non dimenticare che l’amore e la positività sono i principali ingredienti.