Stati Generali del Mare 2019: tutti gli eventi in programma a Napoli

Per la terza edizione degli Stati Generali del Mare 2019 l’intero mese di ottobre sarà dedicato alla tutela e alla valorizzazione della risorsa mare e vedrà il coinvolgimento di tutti gli interlocutori possibili e il sostegno delle massime autorità. Offerte ludico-ricreative, convegni, eventi e proposte, offerte gratuitamente e rivolte ai cittadini, turisti e appassionati della città di Napoli.

Calendario iniziative ed eventi - ingresso libero e gratuito



sabato 5 ottobre ore 11.30/ 15.00 Circolo Ilva di Bagnoli “Autunno in Kayak” a cura della Federazione Italiana Canoa/Kayak con istruttori federali della F.I.C.K. Iniziativa sportiva acquatica finalizzata al rispetto sociale ed ambientale e per la valorizzazione dello Sport sostenibile in favore della tutela dell'ambiente marino. Open day Canoa/Kayak con prove tecniche a mare. *Ingresso libero e gratuito. info@circoloilvabagnoli.it



sabato 5 ottobre ore 10.00/14.00 Partenza Metrò Toledo “Napoli tra metrò e lungomare” Tour guidato a cura di Cittadinanza Attiva Tra terra e Mare, un tour alla scoperta di Napoli ed il suo Mare. Sono previste soste e reading. mariasettembre@yahoo.it



domenica 6 ottobre ore 16.30/18.00 Spiaggia Rotonda Diaz. “L'acqua nel Taiji Quan” a cura del M° Daniela Monetti. Il Taiji Quan disciplina della medicina tradizionale cinese con esercizi di respirazione a ritmo delle onde e del rumore del mare. *Ingresso libero e gratuito. danielamonetti@libero.it



domenica 13 ottobre ore 10.00/ 13.00 Spiaggia Rotonda Diaz “Suoni da amare” a cura del M° Antonella Notturno Concerto di Gong e Campane Tibetane. Dove suona un gong è un posto di pace. Bagno di suono in riva al Mare. *Ingresso libero e gratuito.

domenica 13 ottobre ore 10.00/ 13.00 Spiaggia Rotonda Diaz “Il mare in città. Educazione ambientale e marina” rivolta ad adulti e bambini a cura di One Sea Alliance Corso di educazione ambientale marina sui mali del Mare e i principali organismi che vivono nell'ambiente marino. L'uomo e il Mare e il loro rapporto. *Ingresso libero e gratuito. onesealliance@onesealliance.org



domenica 13 ottobre ore 10,30/12,00 Spiaggia Rotonda Diaz. “Nico e il fantastico mondo del mare” a cura dell'autrice Imma Pontecorvo Lettura di favola formativa sul tema ambientale dell'inquinamento delle acque attraverso le avventure di Nico ed altri personaggi per coinvolgere bambini e genitori. *Ingresso libero e gratuito.



Da venerdì 18 a mercoledì 23 ottobre Sala delle Terrazze di Castel dell'Ovo “SOS Mare” - Mostra d’arte collettiva realizzata da 15 artisti a cura dell’Associazione “Terra del Sole” Presenteranno due opere pittoriche ciascuno :una raffigurante il mare e l'altra opera realizzata con aggiunta di materiale plastico e con oggetti di riciclo. Seguirà premiazione della migliore rappresentazione artistica del grido di allarme che lancia il nostro mare. *Ingresso libero e gratuito.

sabato 19 ottobre ore 10.00 / 13.00 “Naples Waterfront WalkingTour” a cura di IRISS Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo e CNR. Un tour che esplorerà i luoghi simbolo del patrimonio culturale urbano con particolare attenzione al Waterfront napoletano Ingresso libero e gratuito. Prenotazioni al seguente link: www.eventbrite.it/e/biglietti-napleswaterfront-walking-tour-75106147509



sabato 19 ottobre ore 10.45 Pontile Nord di Bagnoli. “YogAmare” a cura del Centro Zen 81 una giornata di yoga legata al benessere psicofisico e con i benefici della bellezza del panorama del Mare di Napoli zen81olistico@gmail.com *Ingresso libero e gratuito.



Da giovedì 24 a giovedì 31 ottobre ore 10:30/17:00 Terrazze di Castel dell'Ovo

“Giochi d'acqua” Esposizione di sculture Installazioni di sculture dell'artista campano Felice Meo, già espositore alla Biennale di Milano *Ingresso libero e gratuito



giovedì 24 ottobre ore 9.00/12:00 Circolo Posillipo “Arenile Sermoneta” a cura del Circolo Posillipo. Pulizia fondali Uscite in canoa, canoa polo e piccole imbarcazioni a vela con dimostrazione pratica delle discipline sportive-acquatiche. *Ingresso libero e gratuito.



Venerdì 25 ottobre ore 9.00/ 13.00 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Portici “Il saper vivere marino” a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Giornata di divulgazione relativa alla tutela del patrimonio marino, alla sicurezza alimentare dei prodotti ittici ,e al consumo consapevole dei prodotti della pesca. L'evento sarà destinato ai cittadini,agli studenti e agli appassionati. *Ingresso libero e gratuito.



Sabato 26 ottobre ore 9.00/13.00 partenza da Colonna Spezzata, Piazza Vittoria. Premiazione alla Rotonda Diaz. “II trofeo nazionale Water Bike” a cura di Water Bike Campania Spettacolare gara di bici acquatiche nel golfo di Napoli e valorizzazione dello Sport sostenibile A pagamento iscrizione gara Prove in acqua sabato 19 e domenica 20 ottobre ore 9.00 al costo di 5 euro luiginomar@libero.it



Sabato 26 ottobre ore 18:00/ 20:00 Teatro Forcella “‘O Luciano D''O RRe” di Ferdinando Russo a cura dell’Associazione “I Lazzari” Spettacolo teatrale con la partecipazione di attori amatoriali e un gruppo di bambini “lazzarelli” dell'800, che narra le vicende dei marinai del Borgo di Santa Lucia ('e luciani) ore 18.30 Teatro Piazza Forcella *Ingresso libero e gratuito. davide_brandi67@virgilio.it



Sabato 26 ottobre ore 11.00 biblioteca di Vico San Domenico Convento S. Domenico Maggiore “AmareMare”a cura di Associazione Primaverarte Un evento rivolto a sensibilizzare attraverso canti, balli ed opere pittoriche, verso comportamenti più corretti e consapevoli della plastica e dell'importanza del riutilizzo. *Ingresso libero e gratuito.



Sabato 26 e domenica 27 ottobre ore 9:00/ 13:00 Molo S. Vincenzo. “Pesca un sorriso” 3ª Edizione a cura dell'Associazione “Amare la pesca” Gara di pesca ricreativa a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto interamente al reparto pediatrico oncologico dell'Ospedale Santobono Posillipo

domenica 27 ottobre ore 10.00 Gaiola Area Marina Protetta “Pulizia di autunno alla Gaiola” a cura di C.S.I. Gaiola Area Marina Protetta Pulizia straordinaria dei fondali dell' area Marina Protetta Gaiola mail m.simeone@gaiola.org *Ingresso libero e gratuito.

lunedì 28 ottobre ore 10.30/12.30 Circolo Rari Nantes Napoli. “Dal mare al mare” a cura del Circolo Rari Nantes Napoli. Attività di esplorazione con canoe e Kajak sul lungomare, specchio d'acqua Castel dell'Ovo, per un turno di 10 persone *Ingresso libero e gratuito. asdrarinantesnapoli@hotmail.com Contatti 0817640029