Startup Wear new opening a Napoli e Giugliano

Startup Wear, uno dei marchi più riconoscibili nel panorama dello streetwear, espande i suoi orizzonti commerciali.



Il brand, presente già con diversi punti vendita tra Roma e Napoli, il prossimo 5 maggio inaugurerà un nuovo store a Napoli in via Toledo e il 12 maggio ci sarà un store opening anche a Giugliano presso il Parco Commerciale Auchan.



La New Opening sarà enfatizzata da un ciclo di appuntamenti, legati ad un contest tutto social, taggato #meetup, che darà ai vincitori l’opportunità di ottenere un pass per accedere a tutti gli eventi e ai dj set.



Gli eventi si snodano attorno alla presenza di uno dei protagonisti della scena rap partenopea: Enzo Dong.

Tra i partecipanti al contest, coloro che verranno selezionati potranno ricevere una t-shirt, limited edition, autografata dal rapper

La New Opening sarà un’altra occasione per scoprire l’intera collezione P/E 2018.