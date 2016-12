Startup Grind di Google for Entrepreneurs al Maschio Angioino con un Christmas Event

Startup Grind riparte al Maschio Angioino, nel cuore di Napoli con un sorprendente Christmas Event che vedrà protagonisti personalità politiche ed imprenditoriali del territorio partenopeo. L'evento si svolgerà nell antisala dei Baroni giovedì 22 dicembre alle ore 16:30 durante il quale ci saranno speaker d'eccezione che supportano il progetto globale di Google for Entrepreneurs. Napoli ed i napoletani sono da sempre, storicamente e culturalmente aperti all'altro tramite uno spirito di accoglienza, dote innata della popolazione.

Il territorio è ricco e vasto di risorse paesaggistiche, artistiche e culinarie, che potrebbe essere terra fertile ed offrire ai suoi abitanti opportunità lavorative varie, senza che essi ricorrano al fenomeno dell'emigrazione a cui sempre più spesso i giovani "cervelli in fuga" sono costretti ad adottare soprattutto a causa della mancata organizzazione delle politiche di governo. Ma con Startup Grind è arrivato il tempo di cambiare le carte in tavola e di attuare un vero e proprio "Rinascimento Napoletano": siamo ufficialmente entrati nell'era del 4.0 e una città unica, come la nostra, è pronta ad accogliere e a sposare un "B Corp Concept" ai fini una crescita collettiva e dell'individuo. Si darà una spinta per la creazione di nuove realtà imprenditoriali, basate sulla sostenibilità come segno di rispetto per il pianeta su cui viviamo, imprese ad impatto zero ai fini del miglioramento degli standard di salute per il bene collettivo, migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti pensando al benessere del prossimo ancor prima al profitto dell'imprenditore stesso.

Napoli come città, nel suo essere, ha in se i valori perfetti della filosofia Startup Grind affinché possa rinascere dalle sue stesse ceneri e mettersi in linea con le altre grandi realtà planetarie grazie a questa grande interconnessione.