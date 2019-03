Saverio Raimondo live per Stand Up Comedy

Saverio Raimondo live al Kestè di Napoli per Stand up comedy.

PRENOTAZIONI → https://bit.ly/standupcomedynapoli



Saverio Raimondo, che sta per sbarcare su NETFLIX con il suo special di stand up comedy distribuito e sottotitolato in 190 paesi, è un satiro dei tempi moderni, che offre al pubblico un cocktail di satira feroce, humour surreale, comicità demenziale, paradossi e oscenità nel suo tipico stile “unplugged”.



Ha esordito in televisione, come autore, a diciotto anni per il programma di Serena Dandini BRA – Braccia Rubate all’Agricoltura, e da allora non si è più fermato. Le sue partecipazioni televisive e radiofoniche annoverano: Stiamo tutti bene, Tetris, Gli sgommati, La prova dell’8, "Un, due, tre, stella", La gabbia, Announo. Ha condotto diversi programmi di cui è anche autore: Raimondovisione, Abbasso Radio2 e da quattro stagioni CCN Comedy Central News con Saverio Raimondo, esportato in vari paesi del mondo. Nel 2018 è uscito il suo primo libro, Stiamo calmi (Feltrinelli), ed è nel cast fisso di Caterpillar su Radio2.



Nel 2017 ha registrato il suo primo Comedy Special in arrivo su NETFLIX il 17 maggio 2019.



ingresso soci (con la tessera annuale) 12 euro

tessera soci annuale 2 euro