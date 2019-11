Stand Up Comedy Napoli Off

Spettacolo di Stand Up Comedy con Vincenzo Comunale (da Battute? su Rai2), Davide DDL, Flavio Verdino, Dylan Selina e direttamente da Milano Elisa Benedetta Marinoni:



Nuovi talenti della comicità saliranno sul palco senza peli sulla lingua e mettendosi a nudo.

Riusciranno a farci ridere mentre schivano pomodori volanti?



Ingresso 5€ con consumazione



Da NANA - cucina artigiana e contadina, in via Antonio Ciccone 9, Napoli (alle spalle di piazza Nicola Amore, I 4 Palazzi)

Per prenotare:

https://www.facebook.com/events/752141278593232/