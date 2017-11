Avanposto Numero Zero: il programma della stagione teatrale 2017-18

Riapre le porte al pubblico l’AvaNposto Numero Zero, il primo Teatro Costitutivo fondato e diretto da Egidio Carbone Lucifero, che inaugura la stagione 2017/18 sabato 2 e domenica 3 dicembre con l’attrice Adelaide Oliano impegnata nel monologo, scritto e diretto da Massimo Rosa, «Sette Cartelli». È la storia di una donna, giunta ormai in età matura, che si racconta con ironia e malizia, senza nascondere niente del proprio passato: l’infanzia, la giovinezza, gli abusi, l’amore, il giudizio della gente, l’omicidio, le gioie, i rimpianti, tutto narrato con il tono della commedia, mangiando un cioccolatino dopo l’altro. Un cartellone nel segno della riflessione sulla nostra società, con nomi giovani, ma già affermati e figure ormai di riferimento, del panorama teatrale napoletano e nazionale; tante le conferme dalla passata stagione, segno di una convinta adesione al progetto culturale che vuole recuperare la tradizione della sperimentazione teatrale, così come, era intesa negli anni ’70, in un ambiente nel quale esprimersi con tutta la forza delle proprie idee e nuove proposte, inserite in un programma di Eventi Speciali, da promuovere di volta in volta, che vedrà alternarsi spettacoli treatrali, concerti ed eventi letterari, in cui spiccano lavori inediti, nuove ricerche e rivisitazioni compiute da artisti e scrittori di spicco. Il primo evento speciale, si svolgerà venerdì 8 dicembre e vedrà esibirsi, nell’unica tappa napoletana, in un concerto jazz esclusivo, Gio Cristiano e Dean Bowman.



Contributo associativo AvaNposto Numero Zero 12€. Ingresso riservato ai soci



Sette Cartelli

di e con Adelaide Oliano. Testo e regia di Massimo Rosa. Produzione Subeventi

Sabato 2 dicembre 2017, ore 21.00

Domenica 3 dicembre 2017, ore 19.00



EVENTO SPECIALE

Dean Bowman e Gio Cristiano in concerto

Venerdì 8 dicembre 2017, ore 21.00



Mis(S)take

monologo di e con Fabiana Fazio

Sabato 9 dicembre 2017, ore 21.00

Domenica 10 dicembre 2017, ore 19.00



Diagnostica comica – spettacolo comico fatto in piedi

monologo di e con Francesco Arienzo. Evento in collaborazione con l’Associazione Guapanapoli

Venerdì 15 dicembre 2017, ore 21.00

Sabato 16 dicembre 2017, ore 21.00



Destini

Spettacolo di e con Stefano Russo

Sabato 6 gennaio 2018, ore 21.00

Domenica 7 gennaio 2018, ore 19.00



Tre Magnifici Scapoli

spettacolo di Claudio Buono a cura dell’Associazione Teatro a Cunzumè. Regia Giovanni Merano. Assistente alla regia, Fabio Balsamo. Con Francesco Saverio Esposito, Paolo Gentile, Grace Lecce, Carlo Liccardo, Serena Pisa, Shanti Tammaro. Costumi, Federica Del Gaudio. Scenografia, Anna Seno. Grafica, Daniela Molisso.

Sabato 13 gennaio 2018, ore 21.00

Domenica 14 gennaio 2018, ore 19.00



Viv le Ruà. Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori e… ‘e fantine 25 59 e 70

di Ciro Pellegrino. Con Ciro Pellegrino, Ciro Scherma, Paola Maddalena, Carlo Liccardo. Performer, Olimpia Panariello. Fantasma inquietante, Diego Consiglio. Assistente alla regia Riccardo Mattei. Costumi e scenogrfia Alkimia 61. Regia Ciro Pellegrino.

Sabato 20 gennaio 2018, ore 21.00

Domenica 21 gennaio 2018, ore 19.00



Amleto fa Cirano coll’Inglese

di e con Amleto De Silva ed Edoardo Inglese. Evento in collaborazione con l’Associazione Guapanapoli

Venerdì 26 gennaio 2018, ore 21.00



Margherita

di e con Adelaide Oliano. Tratto da ‘Apareceu a Margarida’ di Roberto Athayde.

Venerdì 2 febbraio 2018, ore 21.00

Sabato 3 febbraio 2018, ore 21.00

Domenica 4 febbraio 2018, ore 19.00



Rose Addirose

di e con Rossella Santoro. Con Adriana Carli, Pasquale Falconetti, Pasquale Minopoli, Loriana Magliuolo. Cantante, Maria Gabriella Santoro, Musiche originali, M° Stefano Busiello, Regia Rossella Santoro

Venerdì 16 febbraio 2018, ore 21.00

Sabato 17 febbraio 2018, ore 21.00

Domenica 18 febbraio 2018, ore 19.00



Quegli Angeli Tristi

di e con Salvatore Cantalupo. Testi da Andrej Tarkovskij, James Joyce, Gustav Meyrink, Karl Valentin. Aiuto regia, Amelia Longobardi. Montaggio video, Francesco Albano. Produzione Teatro del Sottosuolo, Cagliari

Sabato 3 marzo 2018, ore 21.00

Domenica 4 marzo 2018, ore 19.00



Soulbook

scritto e diretto da Fabiana Fazio. Con Annalisa Direttore, Fabiana Fazio, Valeria Frallicciardi. In video, Giulia Musciacco. Aiuto regia, Angela Carrano. Collaborazione inserti video, Asci Cinema

Venerdì 9 marzo 2018, ore 21.00

Sabato 10 marzo 2018, ore 21.00

Domenica 11 marzo 2018, ore 19.00



Nevrotika vol. 4-5-6

scritto e diretto da Fabiana Fazio. Con, Fabiana Fazio, Valeria Frallicciardi, Giulia Musciacco. Aiuto regia, Angela Carrano

Venerdì 20 aprile 2018, ore 21.00

Sabato 21 aprile 2018, ore 21.00

Domenica 22 aprile 2018, ore 19.00



Contatti: AvaNposto Numero Zero: web. www.facebook.com/APNumeroZero;

Botteghino AvaNposto: cell. 366.1149276; e-mail. botteghino@avanpostonumerozero.it;