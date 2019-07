Spritzerò, nuovo store a Fuorigrotta: Aperol Spritz gratis per tutti

La mappa dello movida napoletana si arricchisce con l'arrivo di una nuova spritzeria Aperol: Spritzerò - Aperitivo Italiano. Venerdì 2 agosto alle ore 19.30 la maison della celebre bevanda poco alcolica inaugurerà il suo terzo locale a Napoli, al numero 5 di Traversa Giulio Cesare, la nota zona della nightlife di Fuorigrotta.

Fino alle 21 ci saranno Aperol Spritz gratis per tutti, un aperitivo low cost ed originale. Nelle sedi napoletane del Vomero e Chiaia sono tanti gli avventori che ogni giorno bevono uno Spritz in compagnia di amici o del proprio partner.

Il layout del nuovo locale rispecchia lo stile del brand: uno spazio dal design accattivante che evoca il desiderio di bere e scoprire nuovi drink, in modo informale e conviviale. Arancio e bianco sono i colori dominanti che rendono l'interno brioso ed accogliente. Ma ci sarà, in onore della fede calcistica napoletana e del nuovo stadio di Fuorigrotta, un nuovo drink tutto azzurro, il San Paolo Spritz.

Questa nuova sede nell’ormai polo della vita notturna nel quartiere di Fuorigrotta non deluderà le aspettative, quindi non ci resta che aspettare pochi giorni per partecipare all’apertura. Per l’evento, ci saranno hostess e gadget Aperol Spritz a bordo di un simpatico Ape Car tutto arancione.

E non finisce qui, perché tra metà e fine settembre ci sarà una nuova apertura in zona Colli Aminei, in una location ancora top secret.