Febbraio di sport gratuito a Napoli: allenamenti, yoga, plogging e camminata sportiva

Allenamenti funzionali, yoga e camminata sportiva eco-sostenibile: sempre più ricco il programma del Free Fitness a Napoli, per un febbraio all'insegna dello sport e del benessere.

Ancora una volta, si tratta di appuntamenti completamente gratuiti. A sponsorizzare l'iniziativa è, infatti, l'azienda italo-olandese Enecta.

Confermati, quindi, per tutto il mese gli allenamenti funzionali di gruppo del martedì e giovedì (ore 20, nella zona della Mostra D'Oltremare). Il luogo d'incontro è sempre lo Chalet Carolina in Largo Barsanti e Matteucci, 10 minuti prima dell'inizio della sessione (ore 19.50).

Alla guida delle sessioni sportive, l'Head Coach Riccardo Buono.

Anche febbraio vedrà, inoltre, due eventi davvero imperdibili (e sempre gratis): il Plogging (una Camminata sportiva Eco-sostenibile, realizzata in collaborazione con Prendi3), un modo originale per fare sport e allo stesso tempo ripulire la città dalla plastica e da altri rifiuti; e una speciale sessione di Yoga al chiuso.

Ecco, in dettaglio, il calendario delle attività del Free Fitness di febbraio 2020:

- Allenamento Funzionale (chalet Carolina)

4, 6, 11, 13, 18, 20, 27 febbraio

(25 annullata data per la partita di Uefa Napoli - Barcellona.)

- Plogging Itinerante

8 febbraio ore 09,45 al Parco Costantino, Viale Traiano

L'evento è organizzato in collaborazione con Prendi 3 invece di gettare, prendi: un progetto culturale che mira a eliminare la plastica dalla nostra quotidianità. Per un mare, spiagge e un mondo più puliti.

Il percorso è strutturato su una serie di esercizi fisici, movimenti e stretching. Durante l'attività fisica, ogni qualvolta i partecipanti vedranno 3 oggetti di plastica, li raccoglieranno e li getteranno nella campana del riciclo più vicina. Un modo per fare sport in maniera diversa e sostenibile.

Per partecipare è importante portare con sé, oltre ad un abbigliamento sportivo, un paio di guanti (lattice o giardinaggio) e un sacchetto di plastica.

- Yoga

venerdì 14 e 28 febbraio ore 16

a cura dell'insegnante certificata Erika La Barbera. Consigliato portare con sé un materassino, un tappetino o un telo sul quale poter fare gli esercizi. La partecipazione è solo su prenotazione, contattando il numero +39 338 6343 508 o la pagina Fb Free Fitness Napoli

- Camminta sportiva itinerante "La Spaccanapoli"

23 Febbraio - ore 9.45

Partenza dalla funicolare di Montesanto, fermata Corso Vittorio Emanuele, si scendere per Spaccanapoli. Piccola sessione di allenamento a piazza del Gesù e attività all'interno del chiostro con pacchetto acquistabile a discrezione (al costo di 6€ che comprende ingresso al chiostro, e all'uscita caffe e sfogliatella)

Aperitivo Social Free Fitness

29 - Alkimia bellini ore 21

Per maggiori informazioni e dettagli:

Fb: Enecta Free Fitness/Napoli

RICCARDO +39 339 73 97 312

PAOLO +39 328 83 82 589