Spettacolo teatral-musicale del duo Carmelobruna

Il duo CARMELOBRUNA è stato con piacere coinvolto nel carnet di eventi organizzato dall’Associazione Noos, in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale (GMSM), per la preparazione di uno spettacolo teatral-musicale che si terrà Sabato 28 Ottobre 2017 presso il Teatro Grande della Scuola G. Leopardi (Via Giacomo Leopardi, 135, 80125 Napoli NA).



La partecipazione è libera e gratuita.



Per tale spettacolo la compagnia sarà coadiuvata dal maestro Pasquale Cirillo, il mimo Roberto Esposito, il tecnico audio e luci Conte Davidow, oltre a vedere protagonisti gli “artisti NOOS” Anna Valerio, Antonietta Saggiomo, Carlo Borzachelli, Luca Palumbo, Maria Rosaria Aiello, Yuri Sardi; e la partecipazione del poeta Giuseppe Silvestri.



La compagnia teatrale CARMELOBRUNA non è nuova né ultima nell’organizzazione e nella partecipazione ad eventi sociali che siano culturali, turistici o di beneficenza; vedi ad esempio lo spettacolo in Castel Nuovo “Le spalle di Totò” nell’ambito delle manifestazioni di “Estate a Napoli 2017” patrocinate dall’Assessorato alla cultura del Comune di Napoli.



Per ulteriori informazioni:

• carmelobruna@libero.it - cell.3392012642 - 3319750429